«Остров страшной гибели»: чем занимались зэки ГУЛАГа на острове Вайгач

Русская семерка

Остров Вайгач, затерянный в Северном Ледовитом океане, ненцы испокон веков называли «Землей идолов» и «Островом страшной гибели». В 1930-х годах сюда стали ссылать «врагов народа». Но, вопреки всем ожиданиям, многие заключенные были рады оказаться именно здесь. Почему этот полярный лагерь считался едва ли не «курортной зоной» ГУЛАГа?

«Остров страшной гибели»: чем занимались зэки ГУЛАГа на острове Вайгач
© РИА Новости

«Экспедиция №45»

В 1930 году на Вайгач прибыла первая партия заключенных из Соловецкого лагеря. Целью «Вайгачской экспедиции ОГПУ» была добыча полиметаллических руд, необходимых для советской индустриализации.

Руководил научной частью проекта не вольнонаемный специалист, а заключенный — известный геолог, профессор Павел Виттенбург. Именно под его началом были обнаружены сотни рудных точек с запасами свинца, цинка и меди. Интересно, что зарубежная пресса, узнав о лагере, тут же раздула сенсацию: якобы здесь трудятся 100 000 узников, добывающих серебро.

В августе 1935 года в одном из эмигрантских докладов прозвучала уже не столь ошеломляющая цифра численности зэков на Вайгаче – 20 тысяч.

На самом деле, контингент Вайгачлага дотягивал в лучшем случае до десятой доли от этого числа. Первую зимовку на острове пережили 132 человека, включая 125 зеков – не только политзаключённых, но и уголовников. Численность рабочих со временем росла, и по состоянию на 1 января 1933 года на Вайгаче насчитывалось 1030 человек. Максимальное же количество заключённых на острове – около двух тысяч человек.

Никакой добычи серебра на Вайгаче не велось. Несмотря на обилие элементов системы Менделеева, на практике зэки главным образом добывали свинец из цинково-свинцовых руд. Александр Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» упоминает, что на Вайгаче также велась золотодобыча, однако, по другим данным, залежей драгметаллов здесь вообще не обнаружилось.

Условия труда

«На Вайгаче побывать – смерть узнать», – говорили до революции русские промышленники.

Но смертность на полярном острове по меркам ГУЛАГа была невысока. Есть свидетельство, что в братской могиле у Варнека за несколько лет нашли покой 36 человек.

Истощение и болезни уносили жизни узников реже, чем в других советских лагерях. Конечно, на Вайгаче приходилось работать в тяжелых природных условиях. В шахтах зэки в три смены по шесть часов орудовали отбойными молотками, кирками и ломами. Зимой температура порой падала до минус 40 градусов по Цельсию, а чтобы на улице не сдуло метелью, люди передвигались между зданиями, держась за натянутые верёвки.

Вместе с тем, администрация лагеря «выбила» для своих заключённых все возможные «привилегии». Год пребывания на Вайгаче узникам засчитывали за два. Сбежать с острова было невозможно, поэтому зэки пользовались значительно большей свободой, чем на материке. Они не были ограничены в передвижении. Устраивались даже лыжные состязания между заключёнными и вольнонаёмными.

Но главное достоинство Вайгачлага заключалось в том, что зэкам полагалось трёхразовое питание по высшей заполярной категории. В их рационе присутствовали говядина, свинина, баранина, селёдка, овощи. Чтобы воспрепятствовать развитию цинги рабочим давали пить клюквенный экстракт. В лагерном магазине заключённые могли, как и вольнонаёмные, купить себе колбасу, шоколад, сыр – на эти цели тратились премиальные.

Бывший узник Вайгачлага Константин Гурский в своих мемуарах приводит слова, сказанные ему одним из начальников:

«Сейчас Вы выглядите так, что покажи Вас за пределами Вайгача, как Вы выражаетесь – на воле, голову даю на отсечение, поверьте мне, никто не скажет, что Вы – заключенный. Сейчас Вы ничем не отличаетесь от любого нашего вольнонаёмного».

Но, конечно, даже усиленное питание не спасало от всевозможных ЧП. Тот же Гурский упоминает о смерти на острове двух геологов – Преображенского и Флерова, о самоубийстве зэка Матяжа, убийствах заключённых Аллы Адамсон и «здоровяка Глущенко».

Закрытие лагеря

В 1934 году Вайгачский комбинат из ГУЛАГа был передан в подчиненность «Главсевморпути». Впрочем, по сведениям историка Фёдора Романенко, новые «хозяева острова» по-прежнему не могли обойтись без зэков. Вайгачский горнорудный трест ГУСМП заключил договор с ГУЛАГом, оплачивая труд заключённых в 1935 году по цене 6-13 рублей за человеко-день. Заключённые разрабатывали месторождения Пайготинское и Красное.

Однако чекистская эпопея на Вайгаче уже заканчивалась. По соседству с островом, на Югорском полуострове, Вайгачская экспедиция в 1932 году нашла ценный минерал флюорит (плавиковый шпат). Его добыча показалась начальству более перспективной, чем извлечение вайгачских руд. Кроме того, часть шахт Вайгача оказалась затоплена поднявшейся из-под бухты морской водой. Поэтому в Амдерму в 1933-1935 годах перебросили практически всё горнорудное оборудование и рабочую силу. В 1936 году островной лагерь ликвидировали. Вторая Вайгачская экспедиция всё того же профессора Виттенбурга в 1940-1941 годах была свёрнута из-за начавшейся Великой Отечественной войны. На Вайгаче по сей день можно увидеть сохранившиеся в вечной мерзлоте остатки рудников и лагерных бараков.