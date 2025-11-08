«Остров страшной гибели»: чем занимались зэки ГУЛАГа на острове Вайгач

Остров Вайгач, затерянный в Северном Ледовитом океане, ненцы испокон веков называли «Землей идолов» и «Островом страшной гибели». В 1930-х годах сюда стали ссылать «врагов народа». Но, вопреки всем ожиданиям, многие заключенные были рады оказаться именно здесь. Почему этот полярный лагерь считался едва ли не «курортной зоной» ГУЛАГа?

«Экспедиция №45»

В 1930 году на Вайгач прибыла первая партия заключенных из Соловецкого лагеря. Целью «Вайгачской экспедиции ОГПУ» была добыча полиметаллических руд, необходимых для советской индустриализации.

Руководил научной частью проекта не вольнонаемный специалист, а заключенный — известный геолог, профессор Павел Виттенбург. Именно под его началом были обнаружены сотни рудных точек с запасами свинца, цинка и меди. Интересно, что зарубежная пресса, узнав о лагере, тут же раздула сенсацию: якобы здесь трудятся 100 000 узников, добывающих серебро.

В августе 1935 года в одном из эмигрантских докладов прозвучала уже не столь ошеломляющая цифра численности зэков на Вайгаче – 20 тысяч.

На самом деле, контингент Вайгачлага дотягивал в лучшем случае до десятой доли от этого числа. Первую зимовку на острове пережили 132 человека, включая 125 зеков – не только политзаключённых, но и уголовников. Численность рабочих со временем росла, и по состоянию на 1 января 1933 года на Вайгаче насчитывалось 1030 человек. Максимальное же количество заключённых на острове – около двух тысяч человек.

Никакой добычи серебра на Вайгаче не велось. Несмотря на обилие элементов системы Менделеева, на практике зэки главным образом добывали свинец из цинково-свинцовых руд. Александр Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» упоминает, что на Вайгаче также велась золотодобыча, однако, по другим данным, залежей драгметаллов здесь вообще не обнаружилось.

Условия труда

«На Вайгаче побывать – смерть узнать», – говорили до революции русские промышленники.

Но смертность на полярном острове по меркам ГУЛАГа была невысока. Есть свидетельство, что в братской могиле у Варнека за несколько лет нашли покой 36 человек.

Истощение и болезни уносили жизни узников реже, чем в других советских лагерях. Конечно, на Вайгаче приходилось работать в тяжелых природных условиях. В шахтах зэки в три смены по шесть часов орудовали отбойными молотками, кирками и ломами. Зимой температура порой падала до минус 40 градусов по Цельсию, а чтобы на улице не сдуло метелью, люди передвигались между зданиями, держась за натянутые верёвки.

Вместе с тем, администрация лагеря «выбила» для своих заключённых все возможные «привилегии». Год пребывания на Вайгаче узникам засчитывали за два. Сбежать с острова было невозможно, поэтому зэки пользовались значительно большей свободой, чем на материке. Они не были ограничены в передвижении. Устраивались даже лыжные состязания между заключёнными и вольнонаёмными.

Но главное достоинство Вайгачлага заключалось в том, что зэкам полагалось трёхразовое питание по высшей заполярной категории. В их рационе присутствовали говядина, свинина, баранина, селёдка, овощи. Чтобы воспрепятствовать развитию цинги рабочим давали пить клюквенный экстракт. В лагерном магазине заключённые могли, как и вольнонаёмные, купить себе колбасу, шоколад, сыр – на эти цели тратились премиальные.

Бывший узник Вайгачлага Константин Гурский в своих мемуарах приводит слова, сказанные ему одним из начальников:

«Сейчас Вы выглядите так, что покажи Вас за пределами Вайгача, как Вы выражаетесь – на воле, голову даю на отсечение, поверьте мне, никто не скажет, что Вы – заключенный. Сейчас Вы ничем не отличаетесь от любого нашего вольнонаёмного».

Но, конечно, даже усиленное питание не спасало от всевозможных ЧП. Тот же Гурский упоминает о смерти на острове двух геологов – Преображенского и Флерова, о самоубийстве зэка Матяжа, убийствах заключённых Аллы Адамсон и «здоровяка Глущенко».

Закрытие лагеря

В 1934 году Вайгачский комбинат из ГУЛАГа был передан в подчиненность «Главсевморпути». Впрочем, по сведениям историка Фёдора Романенко, новые «хозяева острова» по-прежнему не могли обойтись без зэков. Вайгачский горнорудный трест ГУСМП заключил договор с ГУЛАГом, оплачивая труд заключённых в 1935 году по цене 6-13 рублей за человеко-день. Заключённые разрабатывали месторождения Пайготинское и Красное.

Однако чекистская эпопея на Вайгаче уже заканчивалась. По соседству с островом, на Югорском полуострове, Вайгачская экспедиция в 1932 году нашла ценный минерал флюорит (плавиковый шпат). Его добыча показалась начальству более перспективной, чем извлечение вайгачских руд. Кроме того, часть шахт Вайгача оказалась затоплена поднявшейся из-под бухты морской водой. Поэтому в Амдерму в 1933-1935 годах перебросили практически всё горнорудное оборудование и рабочую силу. В 1936 году островной лагерь ликвидировали. Вторая Вайгачская экспедиция всё того же профессора Виттенбурга в 1940-1941 годах была свёрнута из-за начавшейся Великой Отечественной войны. На Вайгаче по сей день можно увидеть сохранившиеся в вечной мерзлоте остатки рудников и лагерных бараков.