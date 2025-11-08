«Какофония ада»: чем закончилось битва японских солдат с крокодилами

Среди множества ужасов Второй мировой войны одна история выделяется особо — настолько, что была удостоена места в Книге рекордов Гиннесса. Речь идет о битве на бирманском острове Рамри, где, по слухам, солдатам противостоял не только враг, но и сама природа, в виде тысячи гигантских гребнистых крокодилов.

© Unsplash

Операция «Матадор»

В январе 1945 года британско-индийские силы начали операцию по захвату острова Рамри у японцев. Целью союзников было создание передовой авиабазы. После нескольких дней ожесточенных боев около тысячи солдат японского гарнизона, отказавшись сдаться, были вытеснены вглубь острова — в непроходимые мангровые болота.

Именно здесь, согласно легенде, и разыгралась основная драма. Отступающие японские части оказались в ловушке в самом сердце владений гребнистых крокодилов, самых крупных рептилий на планете, чья длина может превышать семь метров.

«Какофония ада»

Канадский натуралист Брюс Райт, который был свидетелем этих событий и подробно описал их в 1962 году в своей книге. Райт назвал ночь с 18 на 19 февраля 1945 года «самой ужасной» ночью, которую когда-либо приходилось переживать морским пехотинцам. По его словам, освобождавшие остров военные слышали доносившиеся с мангровых болот выстрелы винтовок и «крики раненных людей, попавших в пасть гигантских рептилий», которые вместе со звуками «роящихся» крокодилов создавали «какофонию ада». Райт отметил, что из 1000 японских солдат выжили только 20!

Однако правдивость этой ужасающей истории до сих пор вызывает сомнение, и исследователи продолжают искать факты, которые могли бы пролить свет на произошедшее на Рамри.

Скепсис историков

Многие детали, связанные с битвой на о. Рамри, взывают разногласия среди специалистов. В своей книге, посвящённой Бирманской кампании, историк Фрэнк Маклинн опровергает главные аргументы в поддержку правдивости истории страшной расправы, и в особенности то, как эту историю представил натуралист Райт. По словам Маклинна, нет документальных подтверждений того, что Райт находился в это время на острове.

К тому же историк указывает на несостоятельность «мифа» об атаке крокодилов с научной точки зрения. По утверждению Маклинна, такое количество рептилий, которые якобы съели сотни японских солдат, не выжило бы в природных условиях Рамри – им просто-напросто не хватило бы пищи! Учёный также обращает внимание на тот факт, что ни в официальных отчётах британской армии, ни в воспоминаниях японцев, выживших в битве на острове, не говорится о массовом нападении крокодилов.

Правдивость истории была поставлена под сомнение и в документальном фильме National Geographic, вышедшем в сентябре 2016 года. Доктор Сэм Уиллис посетил печально известный остров, а также изучил сохранившиеся военные документы. Исследователь пришёл к выводу, что количество жертв местных крокодилов было преувеличено.

В 2017 году после выхода этого документального фильма о. Рамри снова вошёл в Книгу рекордов Гиннеса, куда он был впервые включен в 1968 году, как место, где произошло самое массовое убийство людей крокодилами, с указанием результатов расследования National Geographic.

Как пояснил главный редактор издания Крейг Глендэй, при присвоении такого «звания» сражению на Рамри составители ежегодного справочника опирались на воспоминания натуралиста Райта, в достоверности которых у них не было оснований сомневаться. Однако он заявил, что его редакция готова рассмотреть новые относящиеся к этой истории документальные данные, если такие будут найдены.