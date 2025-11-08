Как изменились женщины за последние 100 лет

Всего за один век — миг по меркам истории — облик, здоровье и даже мышление женщины изменились кардинально. Сравниваем статистику, фигуры и интеллект, чтобы увидеть, какой путь пройден от бабушки-современницы Анны Карениной до женщины XXI века.

Новый стандарт

Взгляните на эталоны красоты прошлого. Секс-символ 1950-х Мэрилин Монро при росте 162 см и весе 60 кг сегодня считалась бы довольно «полной». А сто лет назад среднестатистическая женщина и вовсе была миниатюрнее: около 155 см и 55 кг.

Современная женщина в среднем на 15 см выше своих предшественниц! Ее параметры — 170 см и 65 кг. Изменился и тип фигуры: если раньше был распространен «подростковый» тип (широкие плечи, узкие бедра), то теперь доминируют «груши» и «песочные часы» с выраженной талией и широкими бедрами.

Возраст зрелости

Биологический возраст зрелости, достижения менархе (первое менструальное кровотечение), падал на 0,3 года за десятилетие с середины 1800-х. Если раньше он наступал в 16-17 лет, то сейчас всё чаще — в 11-12. Исследования указывают на взаимосвязь между полнотой наших современниц и достижением возраста зрелости – девочки с более высоким индексом массы тела «взрослеют» раньше.

Раннее развитие может негативно сказаться на здоровье и способствовать развитию гипертонии и диабета. Усугубляют положение и социальные последствия: в некоторых культурах достигшая возраста полового созревания девочка уже отдаётся замуж, что ограничивает возможность продолжения образования.

Здоровье и дети

Сегодня хронические болезни приобретаются на 10-15 лет позже, чем это было в прошлом веке. Стало меньше физического труда, который хоть и тренировал, но старил людей раньше времени. 99% новорожденных выживают, тогда как 100 лет назад младенческая смертность была 30-50%.

Ещё в XIX веке женщины рожали около 10 детей в течение жизни, выживали из них в лучшем случае половина. Сейчас женщины в развитых странах рожают одного — двух детей, и даже у детей с тяжёлыми наследственными заболеваниями есть шансы на выживание и социализацию. Немалую роль здесь сыграли доступность контрацепции и легализация абортов.

Продолжительность жизни

Сейчас люди живут дольше, чем когда-либо. Говорят, в 35 жизнь только начинается. Теперь представьте: маме Джульетты на момент событий в пьесе было 28 лет. Столько же было и Анне Карениной, когда она погибла. Старухе-процентщице из романа Достоевского было 42 года.

А вот как Александр Пушкин описывает мать Татьяны Лариной:

«А кстати, Ларина проста, но очень милая старушка».

Если учесть, что Татьяне в ту пору было не более 17 лет, то её матери-старушке — около 35. Сейчас женщины в среднем живут до 70 лет. По прогнозам, мировая средняя продолжительность жизни женщин, рожденных в 2030 году, достигнет 85 лет.

Интеллект

Профессор Университета Отаго Джеймс Флинн уже много лет исследует интеллект и его развитие. Флинн сделал шокирующее заявление: впервые за последние 100 лет мужчины стали уступать представительницам «слабого» по результатам IQ-тестов. Несколько десятилетий назад средний показатель у женщин был на 6 пунктов ниже, сейчас же женщины обогнали мужчин на 12 пунктов.

С расчётами новозеландского коллеги согласны не все.

Канадский профессор Крейг Кинсли считает, что причина высоких результатов женщин в IQ-тестах — гормональные всплески.

По его словам, эстроген стимулирует рост дендритов, которые повышают активность головного мозга, поэтому в определенные дни цикла женщины «резко умнеют», но потом эта способность снова их покидает.

Тем временем профессор Флинн уже пишет очередную книгу о своём открытии. По его словам, мир постоянно усложняется и требует от нас адаптации и прогресса. Женский разум, в силу появившейся относительно недавно необходимости совмещать семью и карьеру, прогрессирует быстрее, поэтому опережение становится очевидным.