Кто такие «истинные арийцы»

Образ высокого голубоглазого блондина — «истинного арийца» — стал главным символом нацистской идеологии. Но откуда взялся этот миф и насколько он соответствовал действительности?

Из кабинетов ученых — в массовую пропаганду

Истоки этого псевдонаучного конструкта лежат в трудах немецкого теоретика Ганса Гюнтера. В 1925 году он разработал расовую теорию, выделив среди европеоидов «нордический тип». Согласно Гюнтеру, его представители — это высокие, светлокожие люди со светлыми волосами и узким лицом, населяющие Северную Германию, Скандинавию и Прибалтику. Им он приписывал не только внешние признаки, но и интеллектуальное превосходство.

Важно понимать, что подобные расистские идеи были в духе времени — их следы можно найти в литературе начала XX века, например, у Джека Лондона. Однако именно в униженной и кризисной послевоенной Германии они упали на благодатную почву.

Парадокс нацистской элиты

Гитлер и его окружение с энтузиазмом приняли теорию, видя в ней инструмент для сплочения нации и обоснования своих претензий на мировое господство. «Ариец» стал синонимом «сверхчеловека», а все остальные — славяне, евреи, цыгане — были объявлены «недочеловеками».

Возникал, однако, очевидный парадокс: сами вожди Третьего рейха — Гитлер, Геббельс, Гиммлер — внешне совершенно не соответствовали пропагандируемому «нордическому идеалу». Ничего общего с высокими голубоглазыми блондинами они не имели.

Что же делали идеологи в такой ситуации? Они быстро сместили акцент с антропологии на метафизику. На первый план вышел «нордический дух» — некие внутренние качества, такие как воля, преданность и дисциплина. Этот «дух» можно было найти даже у японских союзников, что делало теорию удобной, но абсолютно абсурдной.

Таким образом, миф об «истинном арийце» оказался не научной доктриной, а гибким инструментом пропаганды, который его же создатели не могли и не хотели подгонять под себя.