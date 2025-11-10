«Если бы сдали нервы»: как случайность поставила СССР и США на порог ядерной войны

60 лет назад Советский Союз и Соединённые Штаты оказались на грани ядерной войны. Власти США расценили массовое отключение электричества как признак ядерной атаки и были готовы нанести ответный удар. Однако тревога не имела никакого отношения к военным действиям и была спровоцирована выходом из строя линии электропередачи. Как Москва и Вашингтон несколько раз оказывались на грани ядерной войны — в материале RT.

«Если бы тогда у кого-то сдали нервы»

США и СССР неоднократно оказывались на грани ядерной войны из-за обычных технических сбоев, вызванных неполадками в работе оборудования или человеческим фактором.

Так, 5 октября 1960 года на пульт управления Командования воздушно-космической обороны Северной Америки со станции дальнего обнаружения в Гренландии поступил сигнал о якобы пуске советских ракет по США. К счастью, американские военные сообразили, что никакого предлога для удара не было, а советский лидер Никита Хрущёв в этот момент вообще находился в Нью-Йорке. Поэтому сразу наносить ответный удар не стали и перепроверили информацию. Как оказалось, техника дала сбой из-за отражения радиосигнала от лунной поверхности.

24 ноября 1961 года Главный командный пункт Стратегического командования ВВС США остался без связи с системами, осуществляющими мониторинг ядерных угроз. Такое в том числе могло произойти в результате нанесения Советским Союзом масштабного удара по Соединённым Штатам. Был отдан приказ подняться в воздух стратегическим бомбардировщикам. Однако военные смогли быстро установить, что никаких признаков ядерного удара не наблюдается. Как выяснили в дальнейшем, система была нарушена в результате обычной ошибки оператора связи в Колорадо.

Дальнейшие события были сопряжены уже со значительно более высокими рисками. 28 октября 1962 года, прямо во время Карибского кризиса, американские ракетные базы на Окинаве якобы получили по радиосвязи указание на запуск крылатых ракет с термоядерными зарядами. Шифр совпадал с тем, что был указан в особом конверте с инструкциями. Однако офицер, управлявший запусками ракет, заметил, что часть отмеченных в распоряжении целей не являются советскими объектами. Кроме того, его смутил ещё ряд технических деталей. Он связался с коллегой, у которого возникли аналогичные сомнения. В итоге военные запросили подтверждение приказа, которое, по всей видимости, не поступило. Об этих событиях стало известно по более поздним свидетельствам очевидцев. Все обстоятельства произошедшего не раскрывались.

Однако особенно нелепым поводом для потенциальной ядерной войны стали события 9 ноября 1965 года. В этот день произошла авария на Ниагарском энергоузле. В результате вышла из строя линия электропередачи, а из-за возникшей перегрузки — ещё несколько линий. Электрогенератор Ниагарского узла отключился, а единая энергосистема северо-восточных штатов США временно распалась. Около 25 млн человек остались без света. Однако проблемы могли оказаться гораздо серьёзнее. Дело в том, что управление гражданской обороны при администрации президента США сочло массовое отключение электричества признаком ядерной атаки и начало проводить мероприятия, соответствующие подобным ситуациям. К счастью, недоразумение было вовремя разрешено.

«Напряжённая реакция на подобные сигналы понятна. Последствия ядерного конфликта были бы катастрофичны. Если бы тогда у кого-то сдали нервы, мы, скорее всего, сегодня бы уже не разговаривали. Случись атомная война между СССР и США, человечество с большой долей вероятности её не пережило бы», — отметил в беседе с RT военный эксперт и политолог Юрий Кнутов.

«В таких ситуациях важно сохранять хладнокровие»

В мае 1967 года американские посты радиолокационного наблюдения за полярным кругом зафиксировали мощное фоновое излучение и помехи. Военные сделали вывод, что это могло быть признаком радиоэлектронного подавления при запуске ракет из СССР. Стратегическая авиация получила команду на взлёт, но затем последовал отбой тревоги. Сбои стали последствием мощной вспышки на Солнце.

Если в 1960-е годы подобные инциденты происходили в основном в Соединённых Штатах, то в следующем десятилетии начались уже в Советском Союзе.

В 1978-м было два инцидента на Иркутском узле предупреждения о ракетном нападении. В первом случае причиной стал запуск имитатора удара баллистическими ракетами при подготовке к посещению объекта высоким руководством, а во втором — проблемы при отслеживании планового пуска. Весной 1979 года расчёт командного пункта системы предупреждения о ракетном нападении спровоцировал ложную тревогу при функциональном контроле боевой программы резервной ЭВМ.

Проблемы возникали и из-за запуска программы — имитации ракетного удара. 15 марта 1980 года американские военные посчитали, что ракета, выпущенная с советской субмарины во время учений, летит в сторону США. Однако вскоре выяснилось, что расчёты были ошибочными. В апреле того же года советскую сторону заставила понервничать мощная помеха, информацию о которой выдал Рижский узел системы предупреждения о ракетном нападении. Но источником проблемы стала солнечная активность.

Самый масштабный из известных сбоев в американской системе предупреждения о ракетных угрозах произошёл также в 1980 году. 3 июня на Главный командный пункт Стратегического командования ВВС США поступила информация о пуске по Соединённым Штатам двух баллистических ракет с подводной лодки. Ещё через 18 секунд система «увидела» уже множество ракет, летящих в сторону Северной Америки. Оперативный дежурный дал команду на взлёт стратегической авиации и связался с пунктом управления Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, но там его успокоили, сказав, что никаких запусков не видят. Точки действительно пропали на табло. Однако вскоре Стратегическое командование ВВС США «обнаружило» летящую в Америку с территории СССР межконтинентальную баллистическую ракету. Но и это оказалось иллюзией. Ситуация повторилась 6 июня. Экипажи стратегической авиации заняли места в кабинах самолётов, но потом вернулись обратно. Технический сбой оказался настолько серьёзным, что его расследовала специальная комиссия сената.

В 1981 году советские военные встревожились из-за помехи, возникшей вследствие включения аппаратуры дистанционного зондирования Земли на спутнике «Интеркосмос-19», а в 1982 и 1983 годах — из-за солнечной активности. В 1985 году система предупреждения в СССР выдала угрожающее предупреждение, из-за того что не смогла распознать советскую же баллистическую ракету.

«В таких ситуациях важно сохранять хладнокровие, поскольку это помогает избежать эскалации конфликтов и предотвратить третью мировую. Если же случится такая война, то очевидно, что она станет последней в истории человечества. В лучшем случае цивилизация вернётся в каменный век. Поэтому так важен контроль над вооружениями — это действенный инструмент предотвращения военной гонки. Ну а в идеале хотелось бы, чтобы никто на Земле не стремился к мировому господству», — заявил в разговоре с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

По словам экспертов, предлоги для конфронтации вряд ли полностью исчезнут в обозримом будущем, поэтому очень важно держать ситуацию под контролем с помощью международных договоров.