«Пистолет Подбырина»: с каким оружием ходил Шварцнеггер в «Красной жаре»

В культовом боевике 1988 года «Красная жара» Арнольд Шварценеггер в роли советского милиционера Ивана Данко поражал зрителей не только силой и харизмой, но и своим оружием — «лучшим в мире советским пистолетом системы Подбырина». Легенда гласила, что это секретное оружие КГБ. Но за этим грозным образом скрывалась увлекательная история голливудской инженерной мысли.

© Постер

Как создавали пистолет Подбырина

Режиссеру Уолтеру Хиллу был нужен пистолет, который бы идеально соответствовал образу сурового офицера из СССР. Оружие должно было отвечать трем ключевым критериям: иметь уникальный, даже слегка зловещий дизайн, быть абсолютно незнакомым американской аудитории, визуально отличаться от стандартных полицейских револьверов.

Итогом должен был стать крупный пистолет с ярко выраженным «иноземным» колоритом, но при этом абсолютно оригинальный.

Рождение легенды

Производили пистолет в Сан-Диего в оружейной мастерской, в которой создавали оригинальные образцы огнестрельного оружия с уникальным дизайном специально для съемок в фильме. За основу взяли израильский пистолет Desert Eagle с калибром в 9 мм. Его существенно переработали и удлинили ствол. Таким образом получился "9.2mm Podbyrin pistol". Известно, что Тим Лафранс, которому принадлежит оружейная мастерская, предложил режиссеру три варианта. Из них он сразу же выбрал ту модель, которую все увидели в культовом боевике.

Стоит отметить, что выдуманный пистолет Подбырина из фильма на самом деле очень похож на одну русскую модель - пистолет Марголина. Это оружие было выпущено в 1947 году. Главная черта, которая объединяет эти две модели, заключается в удлиненном стволе, который выступает из затвора.