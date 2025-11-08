Сколько патронов давали солдату перед боем во время Великой Отечественной

Подвиг советского солдата в Великой Отечественной войне неоспорим. Но за громкими победами стояли не только доблесть и отвага, но и суровая, порой шокирующая реальность. Рассекреченные архивы и воспоминания ветеранов рисуют картину, о которой долгое время предпочитали не говорить: катастрофическая нехватка оружия в первые годы войны была для многих бойцов страшнее самого врага.

Ополченец с одной пулей

Пока основные части Красной Армии более-менее обеспечивались вооружением, настоящим «оголенным фронтом» стало народное ополчение. В своем исследовании «Гибель московского народного ополчения» историк Гавриил Попов приводит ошеломляющий документ — справку о снабжении одной из ленинградских дивизий в июле 1941 года.

Цифры говорят сами за себя: на 10 000 ополченцев приходилось 245 винтовок и 13,5 тысяч патронов. Простой арифметический подсчет показывает, что на одного бойца приходилось чуть больше одного патрона. Винтовка была настолько ценна, что в Ленинграде висели агитационные плакаты, призывавшие мужчин «добывать оружие в бою». Шли в атаку, по сути, с голыми руками.

Штрафбат без винтовок

В номере «Комсомольской Правды» от 28 октября 2013 года был опубликован ошеломляющий материал о битве под Мелитополем (октябрь 1943-го). Корреспонденту Сергею Шведко дал интервью кандидат исторических наук Дмитрий Титаренко. И вот что вылилось на страницы «Комсомолки».

Исследователями был поднят колоссальный архивный материал, свидетельствующий о том, какой ценой порой давалась победа. Практически основной ударной силой в Мелитопольской операции были бойцы штрафбатов и пополнившее ряды Красной Армии население освобожденных территорий: старики да 17—19-летние мальчишки и девчонки.

Винтовок на всех не хватало. Тому, кому посчастливилось получить оружие, выдавали к нему в придачу 5 патронов на весь бой. Остальные шли на врага с тем, что находили в хозяйстве: вилами, ножами, охотничьими ружьями, а то и просто палками.

Тяжелее всего пришлось бойцам штрафбата. В Мелитопольской битве участвовал женский штрафной батальон, по большей части состоявший из девчонок моложе 20 лет. Им оружие вообще не полагалось. Безоружных девушек гнали под конвоем на вражеские позиции. Все до единой погибли. Спустя много лет в полях под Мелитополем нашли целый мешок с девичьими гребешками времен Великой Отечественной.

Правительство Советского Союза не зря агитировало солдат отвоевывать оружие в бою. Иногда это был единственный способ остаться в живых. Немецкие винтовки были на вес золота. Каждый убитый в схватке фашист тут же лишался своего оружия, помогая красноармейцам ковать победу.