Эндовибратор: как советские пионеры помогли КГБ прослушивать посольство США

Семь лет — с 1945 по 1952 год — советское руководство получало секретные донесения из посольства США в Москве быстрее, чем Вашингтон. Этот невероятный успех стал возможен благодаря гению репрессированного инженера, хитроумной операции НКВД и… советским пионерам, вручившим американскому послу хитроумный «подарок».

Гений из «шарашки»

За этим шпионским триумфом стояла фигура гениального изобретателя Льва Термена, создателя знаменитого терменвокса. К началу войны он, репрессированный по ложному обвинению, работал в закрытом конструкторском бюро ЦКБ-29 («туполевская шарашка»).

Именно здесь, в неволе, он создал свое самое совершенное творение — пассивное подслушивающее устройство «Златоуст», или «Эндовибратор». Его гениальность заключалась в простоте: жучок не требовал элементов питания и был практически необнаружим стандартными методами. Он представлял собой полый металлический цилиндр с мембраной, который активировался внешним электромагнитным излучением и начинал передавать звук, переизлучая модулированный сигнал обратно.

За разработку подслушивающих систем Лев Термен в 1947 году был удостоен Сталинской премии I степени.

Операция «подарок»

После ознакомления с докладом о разработках Льва Термена глава советского государства Иосиф Сталин поручил наркому внутренних дел Лаврентию Берии организовать прослушку кабинета американского посла в СССР Аверелла Гарримана. В НКВД пришли к выводу, что единственный способ внедрить прослушивающее устройство – подарить послу некий сувенир с жучком, который он будет хранить в своем кабинете. Советские разведчики узнали, что Гарриман особо ценит изделия из драгоценных пород древесины. Ахиллесова пята посла США была найдена, оставалось решить, как вручить ему подарок, чтобы американцы не заподозрили подвох. И выход нашелся.

В феврале 1945 года в Ялте проходила знаменитая конференция лидеров стран антигитлеровской коалиции. В это же время в Крыму было запланировано проведение церемонии открытия пионерского лагеря «Артек», куда пригласили лидеров трёх сверхдержав: Сталина, Рузвельта, Черчилля. По вполне традиционной схеме главы государств ответили вежливым отказом, а вместо себя направили представителей. От США делегацию возглавил посол в СССР Аверелл Гарриман. Пока все шло по плану.

Во время торжественной церемонии, после исполнения песни на английском языке пионеры вручили дипломату панно с изображением Большой печати Соединенных Штатов. На его изготовление ушло 20 драгоценных пород древесины, что вызвало у посла особый восторг.

Как пишут об этом Кит Мелтон и Владимир Алексеенко в статье «Утечка гостайны: как СССР шпионил за США», принимая ценный подарок Гарриман произнес:

«Куда я могу повесить это чудо?».

На что советский дипломат, личный переводчик Сталина Валентин Бережков шепнул послу на ухо:

«Повесьте в своем кабинете, британцы умрут от зависти».

Он так и поступил. С этого момента Москва получала доступ к самым секретным сведениям, проходящим по линии посольства США. За семилетний период прослушки сменились 4 посла, но таинственный жучок был обнаружен только в 1952 году.

Конец истории

Совершенно случайно сигнал удалось засечь одному из радистов, после чего в американском посольстве под видом генеральной уборки начался масштабный обыск. По другой версии, об утечке информации из посольства сообщил завербованный Центральным разведывательным управлением США офицер ГРУ Петр Попов.

Американцы начали тщательно исследовать каждый предмет, находящийся на территории дипмиссии, и подарок советских пионеров не стал исключением.

Внутри него контрразведчики обнаружили необычное устройство. Оно представляло собой жучок-эндовибратор с цилиндрическим микрофоном-резонатором размером 20х17 мм. Для его работы не нужны были ни батарейки, ни провода, только длинная антенна. Чтобы жучок начал работать, его необходимо было подвергнуть внешнему облучению радиоволнами, после чего он отражал их обратно, но уже в измененном виде — через них можно было считать, о чем говорили в комнате.

Поначалу никто не верил, что это и есть тот самый жучок. Но, на всякий случай, его отправили на экспертизу, результаты которой шокировали американцев. С подобным устройством спецслужбы США столкнулись впервые, не меньший шок вызвало понимание того, что уже 7 лет СССР знает обо всем происходящем в стенах дипмиссии.

Поначалу власти США решили скрыть все сведения о случившемся. Но в 1960 году на заседании Совета Безопасности ООН представитель США Генри Кэбот Лодж продемонстрировал общественности советский жучок. Так весь мир узнал, как советские пионеры «надули» американского посла.