Как бандиты прибрали к рукам Северную столицу

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций, посвященных самым известным и жестоким организованным преступным группировкам 1990-х годов. За считаные годы они стали одной из самых влиятельных сил на руинах СССР. Безжалостные и беспощадные ОПГ проникали во все сферы жизни, жестко устраняя любые преграды на своем пути. В прошлый раз речь шла об одной из самых опасных и законспирированных ОПГ в истории современной России, названной по имени главаря Эдуарда Тагирьянова. Ее участники незаметно и профессионально устраняли всех неугодных, сделав похищения и расправы своим основным профилем. Сегодня наш рассказ о самой могущественной ОПГ Ленинградской области — группировке криминального авторитета Владимира Барсукова (Кумарина), получившей название Тамбовской. Одержав верх над конкурентами, бандиты установили контроль едва ли не над всем легальным и криминальным бизнесом Северной столицы. Власть тамбовских казалась безграничной, но так было лишь до тех пор, пока их главарь не стал слишком большой проблемой для местных властей...

© РИА Новости

Крупнейшую ОПГ организовал вышибала из Тамбова

Владимир Кумарин (Кум, Сергеич) родился 15 февраля 1956 года в деревне Александровка Мучкапского района Тамбовской области. После школы Кумарин не поступил в вуз и отправился в армию, откуда спустя два года вернулся в почетном звании старшины. Ратная служба и отличные характеристики дали ему возможность воспользоваться льготами и стать студентом Ленинградского института точной механики и оптики.

Впрочем, тогда окончить учебное заведение у Владимира не получилось: он серьезно увлекался боксом и в начале 80-х годов устроился вышибалой в ресторан «Таллин», популярный среди подпольных цеховиков и других нелегально разбогатевших граждан.

За прогулы Кумарина отчислили, но он не особенно расстроился: мечтал тамбовец совсем о другом достатке, нежели тот, что могла ему дать должность простого инженера.

На заре своего криминального пути бандит на год угодил в колонию. Зона не только не сломила новичка, но и дала ему мощную закалку: вернувшись в Ленинград в 1987 году, Кумарин сколотил и возглавил ОПГ, которая со временем стала самым мощным бандформированием Северной столицы. В состав группировки входили в основном качки из подвальных спортзалов и бывшие спортсмены из Тамбова и его окрестностей— земляки главаря, поэтому членов ОПГ стали называть «тамбовские». За свое место под солнцем им пришлось бороться с участниками трех крупных преступных сообществ — великолукскими, малышевскими и казанскими.

Громко заявить о себе у бойцов Кумарина получилось в декабре 1988 года, во время столкновения с членами Малышевской ОПГ на рынке в Девяткино. Битва была эпичной: многие участники драки получили серьезные увечья, один не выжил, зато о тамбовских заговорили. И не только в народе — о подопечных Кумарина было немало сказано с экранов телевизоров. Несмотря на то что подача материала шла с негативным оттенком, к тамбовским тут же хлынула опьяненная перспективами криминальной романтики питерская молодежь.

ОПГ быстро удалось взять под контроль весь наркотрафик, который проходил через морской порт Санкт-Петербурга и северо-западные трассы.

При этом Кумарин, в отличие от главарей других группировок, быстро уловил выгоду от перехода преступного бизнеса в правовое коммерческое поле, и пока конкуренты продолжали отстреливать друг друга и заниматься примитивным рэкетом, глава Тамбовской ОПГ открывал или брал под свой контроль легальные фирмы: в течение следующих лет империя тамбовских поглотила множество предприятий в топливо-энергетической, транспортно-логистической, ритуальной, банковской и пищевой сферах.

После колонии Кумарин стал крестным отцом Санкт-Петербурга

Хитрый Кумарин активно обзаводился связями с представителями власти и правоохранительных органов. Это позволяло бандитам зачастую не только уходить от наказания, но и получать сверхценную информацию о крупных договорах коммерческих фирм, цифрах в таможенных декларациях и банковских переводах. Впрочем, никакие знакомства среди высокопоставленных силовиков не помогли Кумарину избежать очередного уголовного преследования: в 1990 году его задержали и обвинили в вымогательстве.

Ему светило не меньше десяти лет лишения свободы, но в дело вмешался счастливый случай: оглашение приговора было назначено на 19 августа 1991 года, когда был создан ГКЧП и страну захлестнули народные волнения.

В итоге всем стало не до Кумарина — в суматохе он получил шесть лет колонии и умудрился выйти на свободу уже в 1993 году.

Вскоре главарь тамбовских вернул не только былое могущество, но и значительно преумножил его: в Санкт-Петербурге он фактически стал криминальным крестным отцом. Со всеми трудностями, которые не удавалось разрешить правовым путем, народ теперь обращался к Кумарину

«Им ничего не оставалось, кроме как идти к Кумарину, он быстро решал все проблемы. Не потому, что стремился к этому, — он просто делал то, чем никто другой заниматься не хотел. Что и принесло ему славу ночного губернатора Петербурга. На мой взгляд, абсолютно заслуженную славу», — бывший сотрудник прокуратуры Санкт-Петербурга.

К примеру, в числе таких просителей оказался известный российский режиссер, который приехал в Санкт-Петербург ставить спектакль в Александринском театре. Деятель искусства был немало шокирован тем, что храм Мельпомены был фактически оккупирован лицами кавказской национальности, которые позволяли себе курить там гашиш и развлекаться на спектаклях с женщинами легкого поведения.

Оказалось, что помещение театра взяла в аренду на 49 лет некая фирма, представители которой считали себя в учреждении настоящими хозяевами. Узнав о проблеме, Кумарин не только поставил на место оборзевших арендаторов, но и не побоялся дать отпор вступившимся за них силовикам.

«Кумарин отправил в театр человека, который очень мягко объяснил лицам кавказской национальности, что театр — храм культуры. Мол, Владимир Сергеевич просил передать: вы сейчас договор засуньте себе в одно место, а сами покиньте здание театра и не мешайте работать», — бывший сотрудник прокуратуры Санкт-Петербурга.

В ходе покушения главарь ОПГ чуть не погиб и лишился руки

В 1994 году недруги Кумарина — по версии следствия, лидеры Великолукской ОПГ братья Гавриленковы — организовали покушение на него. В первый день лета на улице Турку Mercedes авторитета попал под шквальный автоматный огонь. В водителя попали 22 пули — он не выжил, а Кумарину повезло — врачи его спасли. Во время операции медики извлекли из него 18 пуль, он лишился руки и почки, почти месяц провел в коме, но выжил. К слову, впоследствии великолукские были полностью разгромлены, их ОПГ прекратила свое существование.

Восстанавливать здоровье Кумарин уехал в Швейцарию и вернулся лишь в 1996 году. При этом он из-за границы руководил Северной столицей и завладел Петербургской топливной компанией (ПТК), крупнейшим предприятием на нефтяном рынке северо-запада России.

Лидер тамбовских даже умудрился окончить тот самый институт, из которого был когда-то отчислен. В 2001 году он получил диплом инженера по специальности «Лазерная техника и лазерные технологии». Чтобы уйти от образа криминального босса, Кумарин сменил фамилию — взял девичью фамилию матери и стал Барсуковым.

Но преступная стезя ночного губернатора не отпускала: Барсуков проводил рейдерские захваты городских объектов недвижимости, но лишь в начале 2000-х следственные органы начали возбуждать в связи с этим уголовные дела.

В течение 2005-2006 годов авторитетом и его сообщниками были предприняты 13 попыток завладеть дорогостоящей недвижимостью в Санкт-Петербурге.

«Суть схемы завладения имуществом предприятий заключалась в получении формального юридического права на имущество организации мошенническим путем. Затем по поддельным документам юридическое лицо несколько раз перепродавалось, после чего его активы реализовывались, а деньги присваивались», — из материалов уголовного дела.

За организацию преступного сообщества Кумарин получил крупный срок

К этому времени могущество Кумарина фактически достигло апогея: он позволял себе в открытую демонстрировать особые отношения с представителями власти, а порой и показывать свое превосходство над ними. Такое самонадеянное поведение стало фатальной ошибкой Кумарина.

«Государство не может терпеть этого человека. Оно его когда-нибудь просто смахнет с доски», — неназванный депутат Госдумы РФ.

Эти слова оказались пророческими: в августе 2007 года Кумарина задержали в частном доме. В тщательно спланированной операции участвовали около двухсот бойцов спецназа, которые имели при себе целый арсенал оружия, включая гранатометы: боялись вооруженного сопротивления.

В ноябре 2009 года закончилось первое судебное слушание, Кумарин получил 14 лет лишения свободы. На последующих процессах назначенные ему сроки наказания продолжали расти и в 2016 году остановились на 23 годах.

«Не надо думать, что Барсуков-Кумарин — этакий Робин Гуд или Генри Форд. Он по сути был и остается рэкетиром, который по-прежнему легко отдаст приказ убить человека. Руки у него по локоть в крови», — источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

В марте 2019 года суд признал Кумарина и его ближайшего соратника Вячеслава Дрокова виновными по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). Обоим присудили штраф по одному миллиону рублей и дали по 12 лет. Срок Кумарина путем частичного сложения наказаний увеличился до 24 лет, которые он отбывает по сей день в одной из российских колоний.