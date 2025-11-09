Почему генерала КГБ лишили звания спустя 11 лет, после развала СССР

История Олега Калугина — одна из самых громких и противоречивых в истории советской разведки. Самый молодой генерал КГБ, протеже Андропова, ставший диссидентом и осужденный заочно за госизмену. Был ли он «суперкротом», десятилетиями работавшим на ЦРУ?

Блестящее начало

Карьера Калугина развивалась стремительно. Выпускник разведшколы КГБ, он с первых шагов был ориентирован на работу против главного противника — США. Уже в своей первой командировке в 1958 году под прикрытием стажера Колумбийского университета он, по собственным словам, провел блестящую вербовку. Его агентом стал сотрудник корпорации, разрабатывавшей твердое топливо для стратегических ракет, получивший позывной «Кук».

В 1960-е, работая под прикрытием радиожурналиста в Нью-Йорке, а затем дипломата в Вашингтоне, Калугин оказался в эпицентре ключевых событий холодной войны — от Карибского кризиса до смены власти в Кремле. Его карьера казалась безупречной: награды, покровительство председателя КГБ Юрия Андропова и в 1974 году — звание генерала, самого молодого в истории Комитета.

Первая тень

В начале 1970-х в Вене разыгралась драма, которая могла стоить Калугину карьеры. Речь шла о задержании и тайной доставке в СССР советского агента Николая Артамонова («Ларк»), заподозренного в работе на американцев.

Операцию курировал Калугин. «Ларка» усыпили хлороформом, чтобы тайно вывезти, но в машине он умер. Официальной версией стала «случайная передозировка». Однако, как заявляли позднее в ФСБ, гибель «Ларка» была неслучайной — тот мог выдать на допросе, что сам Калугин был давно перевербован ЦРУ. Это был первый, но не последний провал, в котором подозревали молодого генерала. Для Калугина эта история завершилась вполне благополучно.

Тем не менее к Калугину присмотрелись. И оказалось, что за молодым генералом тянется крайне зыбкий, но вполне заметный след из странных совпадений. Прямых улик против Калугина не обнаружили, но на запад его больше не выпускали. В конце семидесятых Калугина отправили в Ленинград, на должность заместителя начальника. По словам самого Калугина, именно там, в Ленинграде, столкнувшись с реалиями нашей системы, он и стал диссидентом. Он благополучно дослужил до пенсии, в 1989 году вышел в запас. А когда грянула перестройка, стал одним из самых заметных «борцов за перемены». В 1990 году на конференции «Демократической платформы КПСС» выступил с разоблачениями деятельности КГБ, что принесло ему бешеный успех и популярность в рядах «демократов».

Многочисленные интервью, данные изданиям разного толка вывели, наконец, руководство из себя: Калугин был лишен звания и наград. Впрочем, после путча 1991 года Ельцин вернул Калугину и генеральские погоны, и награды. В 1992 году Калугин получил вид на жительство в США. За океаном он издал несколько книг, «разоблачающих» деятельность КГБ, дал множество интервью. Его высказывания и публикации стали причиной раскрытия многих людей, работавших на нашу разведку. Наконец, в 2002 году Московский городской суд заочно признал Калугина виновным в государственной измене и приговорил его к 15 годам строгого режима.

Суперкрот в рядах КГБ

Относительно того, виновен Калугин или нет, и по сей день идут дискуссии. Журналисты изданий либерального толка не раз озвучивали мнение, что Калугин на самом деле стал жертвой обычной мести за свои разоблачительные высказывания.

Тем не менее специалисты в области разведки приводят вполне убедительные доказательства того, что Калугин был завербован ЦРУ еще во время своей самой первой, «ознакомительной» командировки в США. Агент «Кук», «завербованный» Калугиным, по этой версии, не более, чем часть операции, проведенной ЦРУ для более быстрого продвижения своего человека в КГБ.

Более чем странная гибель Ларка в ходе операции, которую проводил Калугин, тоже вполне укладывается в эту версию. В своей книге «Анатомия предательства: "Суперкрот" ЦРУ в КГБ» полковник КГБ А. Соколов подробно рассматривает многие другие эпизоды провалов наших агентов за границей, к которым так или иначе причастен Калугин. По глубокому убеждению Соколова, именно Калугин «сдал» американской контрразведке сотрудника АНБ США Роберта Липку, который 10 лет работал на нашу разведку. На совести Калугина и шифровальщик штаба подводного флота Джон Уокер, сотрудничавший с КГБ. Еще одной жертвой Калугина стал полковник армии США Джордж Трофимофф, передававший советской стороне важную информацию.

Наконец, уже в 2001 году Калугин дал одной из газет США интервью по поводу раскрытия агента ФБР Ханссена, сотрудничавшего с нашими спецслужбами, назвал двух наших дипломатов – Торопова и Третьякова – разведчиками. Это было сочтено раскрытием гостайны, и Калугин получил свой заочный приговор.