Шелковый платок: зачем его носят с собой спецназовцы

В арсенале бойца спецназа ГРУ есть не только оружие и взрывчатка. Один из самых необычных и эффективных инструментов — обычный с виду шелковый платок. Это не элемент экипировки, а уникальное средство коммуникации, которое в критический момент может оказаться важнее автомата.

Искусство допроса

В разведке нет ничего ценнее оперативной информации, полученной непосредственно от противника. Как пишет историк Александр Север, показания пленного позволяют судить о дислокации, численности, вооружении и планах врага.

Обучение методам допроса — обязательная часть подготовки спецназовца. Эти занятия проходят не только в классе, но и на полигонах, в условиях, максимально приближенных к боевым. Как отмечает ветеран спецназа Александр Осипов, цель — заставить пленного заговорить в кратчайшие сроки, для чего применяются как психологическое давление, так и демонстрация силы. По некоторым оценкам, даже стойкий человек на таком допросе молчит не больше минуты.

Языковой барьер

Однако одна проблема часто вставала на пути — языковой барьер. Спецназ ГРУ изначально создавался для действий в глубоком тылу противника, где на русском никто не говорит.

Поэтому, как пишет Александр Шипунов в книге «Спецназ ГРУ в Кандагаре», бойцы наряду с подрывным делом и парашютной подготовкой обязаны изучать иностранные языки. Направление определялось будущим театром военных действий: кому-то доставался английский или немецкий, кому-то — китайский или фарси.

В элитных подразделениях, таких как «Вымпел», до 90% сотрудников в совершенстве владели иностранными языками, а многие имели по два-три высших образования.

Впрочем, как в случае с Александром Шипуновым, чаще всего спецназовцы проходят языковую «школу» в соответствии с будущим назначением. Однако предпочтение при обучении все же отдается военной подготовке. Как утверждает Алексей Ардашев, солдаты спецназа служат всего 2 года, поэтому интенсивность «курсов» иностранного языка увеличить попросту невозможно.

«Шелковый разговорник»

Как правило, в каждой роте спецназа есть офицер, свободно изъясняющийся по меньшей мере на 2 иностранных языках. Вот только в малочисленную группу офицеры-переводчики попадают далеко не всегда. Именно для того, чтобы допросить пленного иностранца, каждый спецназовец носит с собой тонкий шелковый носовой платок, который практически не занимает места в специальном кармане комбинезона. Если верить Виктору Попенко, автору издания «Секретные инструкции спецназа ГРУ», на белую материю с помощью несмываемой краски нанесены вопросы и ответы на 15 языках. Поэтому Попенко на страницах своей книги называет этот платок «шелковым разговорником».

Для начала у пленного выясняют, каким языком он владеет, поочередно указывая на вопрос «Какой язык ты понимаешь?», отпечатанный на «шелковом разговорнике». После того, как национальность задержанного выясняется, допрос продолжается. Дальнейшие сведения у пленника добываются посредством простых предложений, составленных из слов, также зафиксированных на платке. Как утверждают Виктор Попенко и Алексей Ардашев, на ткани на 15 различных языках можно найти такие слова как: «Звание», «Имя», «Фамилия», «Где?», «Ракета», «Штаб», «Склад», «Аэродром» и др. Для лучшего понимания, пленного просят написать ответы цифрами, указать на карте или просто сказать: «Да» или «Нет».