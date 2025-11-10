Невероятный бой танкиста Колобанова: подвиг, в который трудно поверить

В августе 1941 года экипаж советского танкиста Зиновия Колобанова в течение получаса уничтожил 22 фашистских танка. В целом же его рота, в которой числились пять тяжелых КВ-1, уничтожила 43 вражеских танка и бронемашины. Многие годы этому факту отказывались верить. Тем не менее правда была установлена: такой бой действительно был. В этом убедился специальный корреспондент «МИР 24 Артур Ломидзе.

Очень сложно поверить в то, что один советский танк в чистом поле вступил в бой с бронетанковой немецкой колонной и вышел абсолютным победителем. Вот на этой дороге экипаж Зиновия Колобанова уничтожил 22 вражеских танка. В 1941 году это казалось невозможным. Впрочем, повторить такое после никто не смог.

В августе 1941 года фашистские войска, в состав которых входили также части, сформированные на территории Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, после безуспешных попыток прорвать Лужскую линию обороны на подступах к Ленинграду смогли ее обойти и устремились к Гатчине, которую тогда называли Красногвардейск.

18 августа Зиновий Колобанов вывел свою роту навстречу врагу. Откуда придут немцы и сколько их будет, командир не знал, но имел четкий приказ не допустить прорыва к городу. Он лично обошел территорию, выбрал наиболее подходящие места для обороны и расставил имеющиеся у него машины так, чтобы они перекрыли все подъездные дороги, сам выбрал перекресток, как наиболее вероятную линию атаки.

На город шла 6-я танковая дивизия вермахта, входящая в состав армии «Север. Настоящий ударный кулак, нацеленный на Ленинград. Навстречу 50 танкам вышла неполная рота пять новых советских КВ-1Э.

Опытный танкист Колобанов понимал: шансов на победу немного. Оптимальная тактика нападение из засады. Он велел своим подчиненным вырыть по два капонира, это специальные танковые окопы. Готовился к основному сражению, один основной, один запасной. Также он распорядился замаскировать боевые машины, танкисты выполнили все точно и даже замели следы от гусениц.

В это время старшему лейтенанту Зиновию Колобанову было всего 30 лет. Он родился в селе Арефино, Владимирской губернии в 1911 году.

Сергей Соболев секретарь общественного объединения «Защитники памяти и правды о Великой Отечественной войне», подполковник в отставке «Перед тем как поступить в Орловское бронетанковое училище, он успел окончить полтора курса финансового техникума, что говорит о том, что он был достаточно образован.

Сильный математик, закончил танковое с отличием. Первый боевой опыт получил во время финской войны. Уже тогда он командовал батальоном. В первых рядах шел на «зубы дракона, прорывая линию Маннергейма. «Он воевал на легком танке БТ-7, так называемый кавалерийский танк, предназначенный для поддержки кавалерии в бою. Но здесь пришлось штурмовать укрепленную линию, поэтому весьма серьезные потери, ранения, потеря танка. По свидетельству самого Колобанова, он трижды горел, — отметил кандидат исторических наук Евгений Гурьев.

К концу войны Колобанов носил в петлице «шпалу капитана, но произошел инцидент, чуть не положивший конец его карьере. «Подошли финны сдаваться с белым флагом, наши бойцы встретили, обменялись сигаретами, папиросами, сказали: «Война закончена, идите домой. Знал ли об этом Колобанов, трудно сказать, но именно после этого его арестовывают именно с таким обвинением «братание с врагом, — рассказал заместитель директора музея «Битва за Ленинград имени З. Колобанова Виктор Смирнов.

Колобанова лишили звания и наград, но перед войной вернули в строй. Правда, звание дали всего лишь старший лейтенант, но доверили лучшие танки. Их разработка началась на Кировском заводе в 1939 году.

Игорь Саврасов директор музея истории и техники ПАО «Кировский завод» «Когда встал вопрос, что нужно создать танк, который имеет большую бронезащиту, мощное по тем временам вооружение, тогда через год появился наш танк КВ «Клим Ворошилов.

Почти 50 тонн стали, 75 миллиметров лобовой брони. Но были и минусы. КВ не очень маневренный и имел проблемы с трансмиссией, именно поэтому Колобанов и занял оборонительную позицию.

Командирский КВ располагался примерно в 150 метрах от шоссе. Позицию Колобанов выбрал верную: он врагов видит, они его нет, к тому же по бокам от насыпного шоссе была болотистая местность, чуть позже она сыграет ключевую роль в сражении. Немцы появились здесь 20 августа, около двух часов дня, вперед пустили моторазведку, их беспрепятственно пропустили дальше, они ничего не заметили, затем прошла авиаразведка. Доклад в штаб: противник не обнаружен, затем появилась колона. Колобановцы напряженно считали: одна, два, три ... 22 боевые машины. Колобанов выдохнул: тяжелых танков в колонне не было.

22 танка шли на Красногвардейск. Это были Panzer III и iV. Немцы не ожидали сопротивления и даже не соблюдали обязательную дистанцию между машинами в 40 метров.Петербургские любители истории создали анимационный фильм про этот бой под Гатчиной: в 2011 году, когда началась работа, материалов о подвиге Колобанова было очень мало.

Олег Титберия автор анимационного фильма «Про него в исторических справках ничего не говорилось. Поэтому стали изучать более глубоко и поняли, что реально этот человек просто гений, танковый ас.

Практически идеальный математический расчет. Уравнение, где переменными были дороги, болота и вражеские машины, сошлось. Колобанов не оставил врагам ни единого шанса.

Дорога как на ладони, экипаж пропускает колонну, когда вся она оказывается в зоне поражения, командир отдает приказ открыть огонь. Сразу два точных попадания, головные машины подбиты и горят. Затем замыкающая. Колонна заблокирована. Немцы в панике. Они не понимают, что происходит, откуда идет огонь, одни стараются развернуться, но сталкиваются со своими же товарищами, другие пытаются съехать с шоссе и вязнут в болотистой местности. Дальше как в тире.

Шансов на победу практически не было. Да, с большого расстояния пробить броню КВ Panzer не могли, но, если бы им удалось подойти ближе, исход оказался бы совсем другим.

Вскоре немцы обнаружили боевую позицию, началась неравная танковая дуэль. В какой-то момент на танке Колобанова оказались разбиты все наблюдательные приборы, а башню заклинило, но экипаж продолжал сражаться. На цель наводились не башней, а поворачивая весь танк. Уже после боя на броне командирского КВ насчитали более 100 попаданий.Бой шел около часа, первый капонир разметало, командирский КВ занял запасной. Попытки зайти в тыл отсекались пулеметным огнем. Танк сделал 98 выстрелов и, израсходовав почти весь боезапас, отошел, оставил вражескую колонну догорать.

«Немцы, не фиксируя в документах сам бой, отмечают, что 6-я танковая дивизия почти на неделю была после этого переведена на переформирование с направления главного удара, — отметил Евгений Гурьев.

Оставшиеся четыре экипажа роты Колобанова вступили в сражение с подходящими силами врага. Они уничтожили еще два десятка машин. Из донесения Колобанова: «Уничтожено танков: 43. 11 бронетранспортеров, колесный транспорт 9 единиц, разных орудий 19. Гатчина продержалась еще три недели, а моторизированные войска врага так и не вошли в Ленинград.

Но через два месяца после битвы во время авианалета Зиновий Колобанов попал под обстрел.

«Он был контужен, ранение в головной мозг, контузия позвоночника. Он был обездвижен и был даже в состоянии, как говорят, что не мог отвечать на внешние раздражители, — отметил Сергей Соболев.

Оправился только в 1943 году, в бой больше не ходил. Стал наставником для молодых танкистов. Службу закончил в Беларуси в звании подполковника. О том бое почти не рассказывал. «Он обычно отшучивался, какие-то прибаутки рассказывал. А когда немного выпивал на праздники, наоборот, очень печальный был, — вспоминает внук Зиновия Колобанова Олег Колобанов.

После того боя он был представлен к высшей военной награде страны звезде Героя Советского Союза. «Но вышестоящее начальство не удовлетворило ходатайство. Весь экипаж Колобанова получил боевые награды. Сам Колобанов был награжден орденом Красного Знамени. Вторым, у него уже был после советско-финской войны. Орден Ленина из экипажа получил только наводчик, но, тем не менее, весь экипаж получил награды, — пояснил Евгений Гурьев.Исследователи до сих пор не могут найти ответ, почему за 22 уничтоженных вражеских танка не дали звезду героя? Одна из версий: где-то наверху вспомнили то самое братание с врагом в конце финской войны.

Зиновий Колобанов умер в Минске в 1994 году, так и не получив звание героя. В России уже собрали 200 тысяч подписей с просьбой посмертно дать танкисту-асу заслуженное звание, но дважды за один бой не награждают.

В 1983 году рядом с местом сражения поставили памятник танк на пьедестале. Но тогда модели, названной в честь Клима Ворошилова, не нашлось, и установили, что есть, «Иосифа Сталина. Зиновий Колобанов был здесь и не смог скрыть разочарования: все-таки совсем другая машина, другого класса, а воевали-то на КВ. Но в сентябре этого года танк поменяли, и теперь в сторону, где развернулась легендарная битва, смотрит дуло того самого КВ-1Э.