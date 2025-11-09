Безумие в Пон-Сент-Эспри: почему жители французского города сошли с ума

В августе 1951 года тихий французский городок Пон-Сент-Эспри с населением в 5000 человек погрузился в настоящий ад. Десятки его жителей одновременно сошли с ума. Эта загадка, над которой ученые бьются до сих пор, стала одним из самых странных случаев массового психоза в истории.

© globallookpress

Вспышка безумия

Эпидемия началась стремительно. Как пишет Мэри Эллен Снодграсс в книге «Мировые эпидемии», в больницы хлынули люди с жуткими галлюцинациями. Им мерещились монстры, змеи и хищники, выпрыгивающие из стен. Город охватила паника.

Последствия были трагическими: один человек выбросился из окна, другой в приступе безумия убил собственную мать. Несколько жителей скончались от остановки сердца, не выдержав ужасающих видений. Даже в психиатрических клиниках пациенты, привязанные к койкам, приходили в ярость и разрывали смирительные ремни. Всего пострадало около 230 человек.

Основная версия

Для обследования больных и выяснения причин случившегося в Пон-Сент-Эспри был направлен дополнительный медицинский персонал. В качестве основной рассматривалась версия об отравлении жителей города спорыньей. Предполагалось, что в результате употребления в пищу этих грибов, паразитирующих в злаковых культурах, у пациентов развился эрготизм, характерными симптомами которого являются галлюцинации и приступы агрессии.

Подозрение пало на мельника Мориса Майе, снабжавшего мукой городские пекарни, а также на Ги Брюэра, который поставлял зерно Майе. В сентябре 1951 году мельнику и его подельнику были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве нескольких человек, а также в нанесении вреда здоровью десяткам жителей Пон-Сент-Эспри в результате халатности. Несмотря на то, что Майе сознался в использовании зараженного спорыньей зерна, в вердикте суда не были обозначены причины отравления горожан.

Другие версии

Неудивительно, что такой приговор суда, а также тот факт, что заражение спорыньей было выявлено не у всех больных, породили множество других теорий о причинах массового безумия в Пон-Сент-Эспри. Так, Кристофер Стори в своей книге «Новый порядок преступного мира» («The New Underworld Order», Christopher Story») пишет о том, что во французском городе в августе 1951 года армией США был проведен эксперимент с психоактивным веществом, известным как ЛСД.

Кроме того, токсикологи заявляли о том, что обнаружили заражение зерна солями ртути. По их словам, заражение произошло в результате опрыскивания зерна пестицидами. Впоследствии историк Стивен Каплан высказал предположение о том, что состояние психоза было вызвано отравлением трихлорамином, незаконно использовавшимся для отбеливания муки. Эта версия также не лишена логики, так как, по признанию Мориса Майе, он разбавлял пшеничную муку ржаной.