«Не бил первым». Как сложилась судьба первого олимпийского чемпиона СССР по боксу

Некоторые до сих пор верят стереотипу о том, что боксеры из-за частых ударов по голове являются ограниченными людьми, чьи способности и навыки заточены исключительно на спорт. Примеров, доказывающих обратное, огромное количество, один из них — советский боксер Владимир Сафронов, который не только стал первым в стране олимпийским чемпионом по боксу, но и был талантливым художником и даже участвовал в создании легендарного мультфильма «Ну, погоди!». К сожалению, его яркая жизнь оборвалась рано и при загадочных обстоятельствах. «Лента.ру» — подробнее об удивительной биографии спортсмена.

В 1954 году Сафронов выступал в Сталинграде на чемпионате РСФСР по боксу. В полуфинале в соперники ему достался Александр Ринчинов — возрастной боксер, который был первым тренером Владимира. Воспитанник не понимал, как вести себя на ринге против наставника, и провалил первый раунд. В перерыве Ринчинов пошел в угол к Владимиру: «Ты что, Вовка, дурака валяешь? Дерись, как я тебя учил!». Повторять дважды Сафронову было не нужно, во втором раунде тренер был нокаутирован встречным ударом.

Между кистью и рингом

Владимир Сафронов родился в 1934 году в Улан-Удэ (Бурятская АССР). Детство парня получилось тревожным. Начало Великой Отечественной войны он встретил за школьной партой, первоклассником. Почти сразу на фронт ушел его отец, мальчику пришлось резко взрослеть и посильно помогать семье.

С ранних лет у Владимира было две страсти: спорт и рисование. Причем спорт в его жизни присутствовал самый разнообразный: футбол, волейбол, гимнастика, борьба и даже бальные танцы. Занимался всем по чуть-чуть, ничему не отдавая приоритет. Изменилось все в 1947-м. 13-летний Владимир поехал отдыхать в пионерский лагерь, где мастер-класс давал известный в республике боксер и тренер Александр Ринчинов.

Сафронов был хоть и спортивным, но достаточно щуплым пареньком, плюс жил он не в самом благополучном районе Улан-Удэ и увлекался живописью. Это хобби не находило понимания у сверстников, из-за чего юный Володя регулярно становился объектом издевательств и мечтал положить этому конец. Увидев удары, которые показывал Ринчинов, он решил, что это то, что ему нужно. Он запомнил секцию, в которой преподавал боксер, и после окончания смены в лагере пришел записываться туда. В спортшколе подростка встретили другие тренеры, которые не хотели его брать. Их смущала субтильность юноши, но тот упорно просил встречи с Ринчиновым. Она состоялась, и специалист поверил в юношу, взяв с того обещание упорно работать над наращиванием мышечной массы.

«Сафроновский стиль — из детства. Володя не бил первым, а, подловив, контратаковал. Зато сдачи давал сполна — на удар отвечал тремя», — Александр Ринчинов тренер Владимира Сафронова

Сафронов тренировался с гигантским желанием, и это быстро дало результат. Спустя несколько лет после начала занятий он уже побеждал в республиканских и всесоюзных соревнованиях по своему возрасту, но и увлечение живописью не бросал. В 1951-м Сафронов переехал в Иркутск, где поступил в художественный техникум. Обучение живописи он совмещал с тренировками, затем оказался в армии, где не бросил ни то, ни другое. Сафронов успешно выступал на армейских соревнованиях, а также рисовал стенгазеты и оформлял боевые листки. Изначально Владимир служил в Чите, но позже его, как и многих талантливых спортсменов-срочников, перевели в Москву в ЦСКА.

На первые роли

В столице Сафронов продолжил прогрессировать, но его победы долгое время ограничивались успехами на национальных турнирах, хотя Владимира и включили в состав сборной СССР. На всесоюзном уровне в весовой категории до 57 килограммов блистал Александр Засухин. Он взял несколько чемпионатов страны подряд и дважды становился вице-чемпионом Европы. Спарринговался же Засухин чаще всего именно с Сафроновым.

Советские боксеры дебютировали на Олимпиаде в 1952 году и взяли там сразу шесть медалей. Отличный результат для первого выступления, но отсутствие золотых наград никак не устраивало амбициозное спортивное руководство СССР. На Играх в Мельбурне от советских боксеров ждали уже не просто побед, а непременно чемпионства и, возможно, именно это помогло Сафронову оказаться на Играх.

В иной ситуации Засухин без колебаний был бы отправлен на ОИ, но в 1956-м тренеры сборной решили провести предолимпийские сборы в Ташкенте, где еще раз посмотрели всех претендентов на поездку в весе до 57 килограммов. На этих сборах Сафронов взял верх над всеми оппонентами, включая и первого номера сборной Засухина. Тренеры решили рискнуть и отправить в Австралию именно его. Существует также версия о том, что Засухин в процессе этих предолимпийских «смотрин» получил травму.

«В интернете ходит легенда о том, что на Олимпиаде в Мельбурне Владимир оказался случайно. Это полный бред. Да, на международном уровне побед у него не было, но на внутренних турнирах он выступал очень успешно. Тренеры сборной хорошо его знали», — Людмила Остапенко, сестра Владимир Сафронова.

Курьеза ситуации добавляет тот факт, что на Игры Сафронов поехал перворазрядником, хотя по своим результатам должен был иметь уже звание мастера спорта. Но спортивные чиновники затянули с присвоением звания, а боксер после Олимпиады в Мельбурне перепрыгнул сразу через две ступеньки и получил звание заслуженного мастера спорта СССР.

Гроза левшей

До финала Сафронову нужно было провести три поединка, и волею судеб все три соперника оказались леворукими. Для Сафронова, как и для любого другого правши, это было несомненным минусом, но он справился. В первых двух поединках соперники пытались доминировать, но советский боксер действовал в излюбленном стиле: много движения, эффективная защита и разящие контратаки. Это позволяло набирать очки и проходить дальше.

Соперник Сафронова по полуфиналу явно к нему подготовился. Опытный поляк Генрик Недзвецки не полез вперед и всячески провоцировал советского спортсмена на работу первым номером. В первых двух раундах оказавшийся в непривычной для себя роли Сафронов уступал оппоненту, но затем все же нашел свой шанс, отправил соперника в нокдаун и забрал концовку.

«Мельбурн был моим звездным часом, наивысшей точкой в карьере. Никогда позже я не боксировал так легко и расчетливо, хотя еще семь лет выходил на ринг, став на следующий год после олимпийской победы бронзовым призером чемпионата Европы» — Владимир Сафронов.

На этом, по мнению большинства болельщиков и специалистов, подвиги Сафронова в Мельбурне должны были закончиться. В финале он попал на англичанина Томаса Николлса, который годом ранее уверенно разобрался с Засухиным в финале чемпионата Европы. Британец входил в число главных фаворитов Игр, и некоторые заранее отдали ему победу. Бой показал, что у Сафронова на олимпийском турнире действительно еще не было соперников такого уровня. Англичанин много перемещался, демонстрировал отличную технику и пропускал очень мало ударов. Поединок был равным, и Владимир понял, что в таком случае судьи отдадут победу более именитому Николлсу.

Нужно было сделать что-то запоминающееся, и советский боксер пошел ва-банк. Англичанин же, кажется, не ожидал такой прыти от соперника, который до Олимпиады не был никому известен в мире. Во втором раунде он пропустил мощный удар в челюсть и оказался на настиле ринга. Нокаут был близок, но отсчет судьи прервал гонг. Но и нокдауна хватило для того, чтобы рефери отдали победу советскому боксеру, который стал первым олимпийским чемпионом из СССР в этом виде спорта. Позже еще два золота той Олимпиады завоевали более тяжелые коллеги Владимира по сборной Владимир Енгибарян и Геннадий Шатков. Но первым стал именно Сафронов!

«Я понял, что незаметно бой ведет уже не Николлс. Это чувство знакомо всем боксерам. Подсознательно начинаешь понимать, что становишься хозяином положения», — Владимир Сафронов.

Увлечение живописью сыграло не последнюю роль в успехе Сафронова на Олимпиаде. Чтобы не перегореть, в свободное время боксер ходил по олимпийской деревне с кисточкой и мольбертом и медитировал, делая зарисовки. Он также делал зарисовки с фрагментами боев своих потенциальных соперников, что не только успокаивало советского спортсмена, но и помогало ему изучить оппонента и лучше подготовиться к бою. «Даже сам не заметил, как начал делать с него наброски: один, второй, третий, десятый… Как же потом, когда мы оказались с ним в финале, они мне пригодились! Готовясь к бою, я по ним почти полностью восстановил его манеру, боксерский почерк», — так Сафронов говорил о своем сопернике по финалу Олимпиады Николлсе.

От мультфильмов к хоррору

Олимпийское золото стало первым и, по сути, последним крупным успехом в карьере Сафронова. Вполне возможно, что, добившись максимально возможной цели в спорте, Владимир так и не смог найти мотивацию продолжать в том же духе. После победы в Мельбурне он выступал еще на протяжении семи лет, в течение которых выиграл два чемпионата СССР и стал бронзовым призером чемпионата Европы. На Олимпиаду-1960 он не попал, путевка досталась молодому Борису Никонорову, который выиграл два предолимпийских чемпионата СССР. Правда, на Играх-1960 он вылетел в четвертьфинале.

Бокс из жизни Сафронова постепенно вытесняла давняя страсть к живописи.

«Бокс, казалось, существовал для него как приложение к профессии художника. На каждых тренировочных сборах удивлял новичков тем, что все свое свободное время проводил на природе с блокнотом и карандашами», — вспоминал известный советский боксер Виктор Агеев.

Из спорта Сафронов ушел в возрасте 29 лет, после чего поступил в Московский полиграфический институт. Вскоре бывший боксер начал работать художественным редактором в издательстве «Физкультура и спорт». Олимпийский чемпион легко заводил знакомства в творческий среде, одним из его ближайших друзей стал создатель мультфильма «Ну, погоди!» Вячеслав Котеночкин. Их общие знакомые даже говорили, что Сафронов помогал товарищу в создании персонажей. А вот участие бывшего боксера в создании мультфильма 1970 года «Метеор на ринге» официально задокументировано. Сафронов указан в титрах как консультант по сценам бокса.

После ухода из бокса Сафронов сначала жил с супругой в двухкомнатной квартире в Москве, но из-за развода был вынужден перебраться в комнату в коммуналке, ставшей местом притяжения для творческой интеллигенции, которая была не прочь угостить радушного хозяина чем-нибудь алкогольным. Алкоголь, скорее всего, и стал причиной смерти боксера в возрасте 44 лет, хотя истинная причина его смерти так и не установлена. По одной из версий, у Сафронова случился приступ белой горячки, соседи вызвали скорую, а врачи, узнав о боксерском прошлом пациента, недолго думая, вкололи ему лошадиную дозу успокоительного, которая оказалась фатальной для бывшего атлета.

Другую версию высказала сестра Сафронова — Людмила Остапенко. По ее словам, спортсмен был трезвым, когда у него случился инсульт, но соседи решили, что странное состояние Владимира связано с употреблением алкоголя, а врачи, ориентируясь на эту версию, ограничились все тем же успокоительным и оставили пациента «отсыпаться». Но и эта версия косвенно свидетельствует о том, что у олимпийского чемпиона были проблемы с алкоголем, раз соседи первым делом подумали именно о таких причинах.