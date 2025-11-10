Раскрыт истинный возраст самой знаменитой порнозвезды в мире

Порнозвезда Бонни Блю развеяла мифы о своем возрасте. Об этом сообщает издание news.com.au.

В интервью подкасту Sex, Lies and Streaming Бонни Блю заявила, что ей 26 лет. По ее словам, теории заговора, согласно которым она гораздо старше, вызывают у нее лишь улыбку.

«В комментариях пишут: «Боже мой, она выглядит такой старой». Или: «У нее такая плохая кожа». А у самих желтые зубы, если вообще есть, и вид такой, будто они живут в нищенской квартире с 10 детьми от разных отцов. И ладно бы так, но ведь они при этом берут и начинают говорить, что я выгляжу старше», — Бонни Блю.

Слухи о возрасте Бонни Блю стали распространяться в середине 2024 года в TikTok. Поводом для них стала ее анкета в LinkedIn, где утверждалось, что с мая 2016 года по ноябрь 2017 года будущая порнозвезда работала консультантом-рекрутером. В то время ей было 16-17 лет.

Бонни Блю прославилась после 12-часового порномарафона, во время которого с ней занимались сексом более тысячи мужчин. Кроме того, она неоднократно устраивала мистификации: притворилась беременной, сыграла фиктивную свадьбу с поклонником и провела трансляцию в интернете, во время которой ее якобы арестовали.