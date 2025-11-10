Военная перестройка: чем торговал СССР в годы войны

Когда мы вспоминаем о войне, на ум приходят руины городов и окопы. Однако за линией фронта шла другая битва — экономическая. Несмотря на чудовищные потери и разрушения, Советский Союз не только поддерживал работу промышленности, но и продолжал вести внешнюю торговлю, которая была важным источником валюты и стратегических товаров.

Военная перестройка

Начало войны стало катастрофой для экономики. Потеря значительных территорий и срочная эвакуация заводов на восток привели к обвалу национального дохода: в 1941 году — на 8%, а в 1942-м — на целых 34% по сравнению с мирным 1940 годом.

Однако уже к середине 1942 года наступил перелом. В строй вступили 2500 эвакуированных предприятий. Результат был впечатляющим: к 1943 году оборонные заводы выпускали вдвое больше продукции, чем до войны. Были запущены новые электростанции — Карагандинская ГРЭС, Кирово-Чепецкая и Челябинская ТЭЦ, что помогло побороть энергетический голод.

Главной проблемой оставалось продовольствие. Вывезенные из западных районов СССР 2,4 млн голов скота и запасы зерна к 1943 году были в основном исчерпаны. Здесь огромную роль сыграли поставки по ленд-лизу из США и Великобритании.

Война войной, а торговля по расписанию

Несмотря на все лишения, Советский Союз не забывал о внешней торговле. В 1941 году ее объем, согласно статистическому сборнику «Внешняя торговля СССР 1918—1966 гг.», составил 456,2 млн рублей. В 1942-м показатель снизился почти вдвое — до 247,5 млн, а минимальный оборот был зафиксирован в 1943 году — всего 239,9 млн рублей. Хотя уже в следующем году ситуация стала выправляться — объем внешней торговли достиг 313,7 млн рублей, а в 1945-м — 561,5 млн.

Понятно, что львиная доля приходилось на импорт. В 1941 году его объем составил 277,7 млн рублей, в 1942-м — 181,8, в 1943-м — 173,1, в 1944-м — 198,8, в 1945 году — 259,7. За границу же Союз экспортировал товаров на 178,5, 65,7, 66,8, 114,9 и 301,8 млн рублей в 1941—1945-х соответственно, с учетом «мирных» полугодий 1941 года и 1945-го.

Немного другие цифры приводятся в Справочнике внешнеторговых операций за период 1941—1945 годов, который был представлен министру внешней торговли Анастасу Микояну.

Согласно документу, общий объем экспорта за этот период оценивается в 2,43 млрд рублей. С июня по декабрь 1941 года СССР продал товаров на 164 млн, в 1942-м — на 398,9, в 1943 году — на 373. Уже с 1944-го показатель вырос до 655 млн рублей, а только за первые восемь месяцев 1945 года было экспортировано продукции на 839,6 млн. И, конечно, по своим статьям экспорт в первой и во второй половине войны — две совершенно разные вещи.

Больше всего на первых порах продавалось драгоценных металлов, изделий лесной промышленности, строительных материалов, химических товаров, табака, сырья животного происхождения и пушнины. Даже в наиболее тяжелые годы войны за рубеж поставлялось продовольствие: на 22,5 млн рублей в 1941 году, на 39,2 млн в 1942-м и на 45,4 — в 1943 году. Наиболее популярными товарами были пшеница, мука, сахар, водка и винно-водочные изделия.

Для сравнения, в 1944 году продовольственной продукции было экспортировано на 113,9 млн рублей, в первые восемь месяцев 1945-го — на 127,3 млн. При этом увеличилась доля поставок круп, икры, еще больше продавалось за рубеж сахара и муки. Но в то же время в последние годы войны кратно увеличился экспорт металлических руд, автомашин и тракторов, промышленного оборудования, нефтепродуктов, медикаментов, парфюмерии, семян.

Основными торговыми партнерами СССР в этот период были США и Великобритания: туда было экспортировано продукции в общей сложности на 946,1 и 236,7 млн рублей соответственно.

Активно строилось взаимодействие с восточными соседями. На протяжении всей войны СССР торговал с Ираном (434,5 млн рублей), Монголией (324 млн рублей) и Синьцзяном (47,7 млн рублей).

А вот Запад начал экспортировать товары из СССР только в 1944—1945 годах. Что логично — речи о торговле с оккупированными и профашистскими странами просто быть не могло.