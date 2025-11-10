Последняя тайна «Черного дьявола»: отчего умер Яков Свердлов

Яков Свердлов, которого политические оппоненты за глаза называли «Черным дьяволом», был, без сомнения, одной из ключевых фигур в большевистском руководстве. Многие историки полагают, что этот жесткий и эффективный организатор мог бы составить серьезную конкуренцию самому Сталину в будущей борьбе за власть, если бы не его загадочная смерть в марте 1919 года в возрасте всего 33 лет.

Официальная версия

Согласно официальным отчетам, председатель ВЦИК вернулся в Москву 8 марта 1919 года из поездки в Харьков уже нездоровым. Состояние Свердлова, у которого диагностировали «испанский» грипп, осложненный пневмонией, быстро ухудшалось. Температура поднималась до 40 градусов, начался бред.

В ночь на 16 марта Свердлов оказался при смерти. Именно тогда соратника посетил Ленин. Специально для этой цели, по словам Льва Троцкого, Владимир Ильич уехал с заседания Политбюро. Согласно воспоминаниям Владимира Бонч-Бруевича, в квартире Свердлова Ленин подошёл к постели больного и заглянул ему в глаза.

«Яков Михайлович затих, задумался и шёпотом проговорил: – Я умираю… Прощайте», – описывал этот эпизод мемуарист.

Как указано в книге экс-ссыльного Бориса Иванова, Свердлов слабо улыбнулся и хотел привстать, но Ленин не позволил ему этого.

«Не надо, Яков, лежи спокойно», – сказал он.

Ленин постоял у постели, затем пожал соратнику руку и вышел. После ухода вождя Свердлов прожил всего 15 минут. В 4 часа 55 минут сердце 33-летнего политика остановилось. Лечащий врач Фёдор Гетье в официальном заключении отметил «явления паралича дыхательных центров и слабость сердца». Патологоанатомическое исследование тела не проводилось.

Свердлов отличался довольно крепким здоровьем, спал не более пяти часов в сутки и сам о себе говорил, что «никогда не болеет». Пытаясь объяснить его раннюю смерть, соратники стали утверждать, что в тюрьмах и ссылках революционер заболел туберкулезом в скрытой форме.

Диагноз Свердлова век спустя выглядит небесспорным. Например, доцент Московской медицинской академии им. И. М.Сеченова Виктор Тополянский предполагает, что подлинную причину смерти доктор Гетье мог утаить. В марте 1919 года жителей Москвы больше косила не «испанка», а другие болезни – сыпной тиф и натуральная оспа.

Избиение рабочими

Конечно, нельзя отрицать у Свердлова симптомов пневмонии и гриппа. Но скорее всего здоровье большевика оказалось подорвано не просто так. Не случайно многие источники подчёркивали, что Свердлов «простудился на митинге в Орле», хотя по времени это был непродолжительный эпизод поездки.

Дело в том, что собравшихся в Орле 7 марта рабочих железнодорожных мастерских мало интересовали судьбы Коммунистического Интернационала. Их больше волновал голод и безработица. Что случилось на митинге – достоверно неизвестно. Но в народе обстоятельства этих событий передавалось из уст в уста:

«По «Известиям» Свердлов простудился на митинге в Орле, – отмечал в дневнике профессор МГУ Степан Веселовский. – По слухам ему не дали говорить, даже учинили насилие, и он бежал с митинга без пальто и простудился».

Будущая эмигрантка Прасковья Мельгунова-Степанова тоже записала слух о том, что Свердлов был избит в Орле и бежал оттуда «в одном белье», из-за чего простудился и умер.

Некоторые сплетники уточняли, что председатель ВЦИК получил камнем по голове.

Исследователь Валерий Шамбаров в книге «Свердлов. Оккультные корни Октябрьской революции» утверждает, что рабочие забросали Свердлова камнями и поленьями, и что он потерял сознание. По словам Шамбарова, пока охранники Свердлова дрались с толпой, «оглушённый председатель ВЦИК так и лежал на ледяной, промёрзшей земле».

О неудачном выступлении в Орле догадывались и члены партии. Много лет спустя, когда Феликс Чуев в разговоре с Вячеславом Молотовым упомянул версию избиения Свердлова, соратник Сталина коротко ответил: «Возможно».

Предполагают, что на митинге случилась вспышка антисемитизма – собравшихся разозлила типично еврейская внешность Свердлова. Прямо противоположную версию выдвинул Николай Коняев, автор книги «Трагедия ленинской гвардии, или правда о вождях Октября». По его мнению, метание камней могло иметь символическое значение, так как побиение камнями за преступления – древний еврейский обычай. Тем самым автор намекает, что нападение могло быть подстроено кем-то из соратников Свердлова по партии. В связи с этим представляет интерес упоминание Мельгуновой-Степановой о том, что похороны председателя ВЦИК проходили по еврейскому обряду – один из редких случаев в истории Красной площади.

Некоторые замечали на кадрах кинохроники, что голова покойника была забинтована. Впрочем, это может объясняться игрой светотени: на фотографиях Свердлова в гробу его голова обнажена и никаких следов насилия на ней не видно.

Недоброжелатели

Конспирологи, не удовлетворённые естественными объяснениями смерти Свердлова, обращают особое внимание на факт присутствия Ленина у постели умирающего. Бонч-Бруевичем этот эпизод подан в духе революционного пафоса – как проявление натуры «самого человечного человека» и демонстрация его заботы о соратниках. Чтобы попрощаться со Свердловым, Ленин даже пошёл на риск заразиться «испанкой». Однако на самом деле отношения двух политиков складывались непросто.

У Ленина были основания подозревать Свердлова в причастности к организации покушения Фанни Каплан. Действия председателя ВЦИК в сентябрьские дни 1918 года походили на попытку замести следы. Свердлов лично допрашивал Каплан, а затем девушку поспешно расстреляли во дворе Кремля, так что даже сам Ленин не смог встретиться с ней. Кроме того, Ленин по указанию Свердлова был изолирован в Горках под предлогом необходимости полного выздоровления. В воздухе витал дух политического переворота.

Ленин долго вынашивал план мести. «Вождь мирового пролетариата» вернулся к работе в октябре 1918 года, а Свердлов умер спустя полгода. Технически Ленин мог даже самостоятельно устранить Свердлова с помощью яда (версию об отравлении поддерживает тот же Коняев). Правда, обычно высокопоставленные большевики предпочитали не «пачкать руки» личным участием в убийствах.

Ещё один потенциальный интересант смерти председателя ВЦИК – Иосиф Сталин. Именно ему в конце концов досталось «наследство» Свердлова – партаппарат, с помощью которого Коба превратился из рядового «члена ЦК» в диктатора.

У Сталина имелись поводы ненавидеть «советского президента». Ещё в туруханской ссылке, по версии секретаря Бориса Бажанова, Свердлов стал успешным соперником Сталина в борьбе за сердце актрисы Веры Делевской. Кроме того, он надменно относился к грузинскому товарищу. В одном из писем Свердлов упоминал о своём «значительном перевесе» над Сталиным в теоретических вопросах. Осенью 1918 года, как рассказывается в статье кандидата исторических наук Сергея Войтикова, Сталин вступил в конфликт со Свердловым по вопросу о военно-революционных советах и получил тогда поддержку Ленина. Ситуация «дуумвирата» Свердлов-Троцкий в период болезни Ленина задевала интересы Сталина как члена Бюро ЦК. Но кроме косвенных аргументов, никаких доказательств того, что Свердлов был устранён политическими конкурентами, не существует.