Средневековые короли Венгрии оказались родственниками Рюриковичей

Ученые из Университета Этвеша Лоранда (Венгрия) и международная команда исследователей идентифицировали останки герцога Белы Мачского, представителя династий Арпадов и Рюриковичей. Исследование опубликовано в журнале Forensic Science International: Genetics.

Находка касается черепа и костей мужчины, обнаруженных еще в 1915 году на острове Маргит в Будапеште в ризнице доминиканского монастыря. Исторические сведения и место захоронения указывали на связь с венгерской королевской семьей. Белa Мачский (1243–1272) был внуком короля Белы IV по материнской линии и происходил из династии Рюриковичей по отцовской, прославленной многими князьями Киевской Руси.

История находки и современное исследование

После раскопок останки были отправлены для анализа в Будапешт, где антрополог Лайош Бартуц выявил многочисленные ранения на костях, включая 23 пореза на теле и несколько тяжелых ран на черепе. По мнению Бартуца, атака была скоординирована несколькими людьми одновременно, что исключало случайное столкновение или дуэль.

Останки оставались в архивах музеев до 2018 года, когда посткраниальные кости были обнаружены в Венгерском музее естественной истории, а череп хранился в коллекции ELTE. Под руководством Тамаша Хайду была сформирована международная команда антропологов, генетиков, археологов, специалистов по изотопам и стоматологов для комплексного изучения.

Возраст, рацион и география жизни

Биоантропологический анализ показал, что мужчина был примерно двадцати лет. Радиоуглеродное датирование подтвердило период второй половины XIII века. Изучение зубного камня выявило остатки крахмала пшеницы и ячменя, обработанных термически, что указывает на употребление хлеба и вареной крупы. Изотопный анализ стронция показал, что мужчина родился в регионе современного Вуковара и Срема, а раннее детство провел вне Будапешта, позже переехав ближе к столицы Венгерского королевства.

Генетическая идентификация

Генетический анализ подтвердил, что останки принадлежат правнуку короля Белы III. По Y-хромосоме прослеживается линия Рюриковичей, а материнская линия содержит восточномедиземноморские компоненты, что соответствует происхождению бабушки Марии Ласкарина, византийской принцессы. Общий генетический состав указывает на сильное влияние скандинавской линии, подтверждая исторические сведения о смешанном происхождении династий.

Обстоятельства смерти

Судебно-антропологический анализ выявил 26 прижизненных повреждений: девять на черепе и 17 на других костях. Расположение ран указывает на скоординированное нападение трех людей, которые атаковали с разных направлений. Исследователи реконструировали последовательность событий: удары пришлись по голове и верхней части тела, пока мужчина пытался блокировать атаки. Последующие поражения были нанесены сбоку, когда он находился на земле. Разнообразие оружия — вероятно, сабля и длинный меч — и характер ран свидетельствуют о преднамеренном нападении, сопровождавшемся эмоциональным всплеском агрессии.

Значение исследования

Эта находка уникальна не только из-за генетической информации, но и как редкий пример практически полностью сохранивихся останков потомка дома Арпадов. Она позволяет глубже понять историю венгерской и восточноевропейской аристократии, воссоздать обстоятельства нападения и реконструировать образ жизни и питания средневекового дворянина. Международное сотрудничество включало специалистов из Венского, Болонского и Хельсинкского университетов, Гарварда, а также венгерских научных институтов.

По словам Тамаша Хайду: