10 ноября: день борща, кино и незабудок

10 ноября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День борща, День незабудок и День просмотра черно-белого фильма.

День борща

День борща — это неофициальный праздник, который посвящен одному их самых популярных блюд славянской кухни. Борщ согревает в холодные дни, а также насыщает организм важными витаминами. 10 ноября во многих кафе и ресторанах действуют скидки на это блюдо, а также проводятся дегустации.

День незабудок

В эту дату также отмечают День незабудок. Этот цветок ассоциируется у людей с памятью, дружбой и поддержкой. К тому же это растение обладает лекарственными свойствами. В народе считается, что незабудки символизируют чистоту — как внутреннюю, так и внешнюю.

День просмотра черно-белого кино

День просмотра черно-белого кино призван напомнить, что, несмотря на современные технологии, нельзя забывать о корнях кинематографа. В конце XIX века изобретатель Уильям Диксон создал кинетограф — аппарат для записи движущегося изображения на пленку. Чуть позже братья Луи и Огюст Люмьер изобрели более усовершенствованный аппарат — синематограф. Цветное кино приобрело популярность только в конце 1950-х и начале 1960-х годов.