Восточный фронт: чему солдаты вермахта научились у русских

Планируя блицкриг, немецкое командование рассчитывало на быстрый разгром «отсталого» противника. Однако очень скоро солдаты вермахта столкнулись с суровой реальностью, где выживание напрямую зависело от способности перенять местные, «грубые», по их мнению, обычаи. Надменные «сверхчеловеки» были вынуждены частично «стать русскими», чтобы просто не замерзнуть и не умереть с голоду.

«Русский шнапс» и «шоколад»

Сначала немецких солдат шокировал местный алкоголь. Если водку они еще могли сравнить с очищенным шнапсом, то деревенский самогон, особенно свекольный, с его резким запахом сивушных масел, они называли откровенной «гадостью». Однако суровая окопная жизнь быстро стирала предубеждения. Как отмечается в сборнике воспоминаний «Под немцами», со временем гарнизоны на оккупированных территориях научились пить «русский шнапс» не меньше местных.

Не менее удивительной для захватчиков оказалась и русская кухня. Несмотря на любовь в Германии к смальцу, немцы с недоверием отнеслись к соленому и копченому салу, которое ели кусками. Но калорийный продукт вскоре стал ценным ресурсом, за который они были готовы обменивать даже сахар из своего пайка.

Настоящим открытием для солдат вермахта стали семечки. Увидев на Украине бескрайние поля подсолнечника, они быстро оценили этот простой и питательный продукт, прозвав его «русским шоколадом». Голод заставлял оценить по достоинству и другие блюда. Один из советских офицеров, Николай Пустынцев, с удивлением вспоминал, как видел пленного немца, с аппетитом уплетавшего борщ из котелка.

Гигиена

В представлении нацистов русские были довольно неряшливым народом. В одном из киносюжетов министерства Геббельса немецкий солдат, будучи проводником «нового мирового порядка», указывает русской женщине, куда ей следует выбрасывать мусор. Однако русскую баню оккупанты полюбили сразу же.

«Когда начались ранние осенние дожди, и в палатках стало довольно холодно, баня, которую в примитивном виде можно было найти в каждом дворе, доставляла нам приятную и освежающую теплоту», — вспоминал фельдмаршал Эрих фон Манштейн.

По свидетельству лейтенанта Эверта Готтфрида, солдаты его подразделения по примеру русских стали чаще мыться и стирать одежду. Это оказалось жизненной необходимостью – немцы покрывались слоем грязи, совершая переходы по огромным пространствам. Спать им приходилось в домах, которые кишели вшами, и избавиться от насекомых помогала лишь частая стирка формы.

Одежда

Страшным сюрпризом первого года войны для немцев стало отсутствие зимнего обмундирования. Вплоть до середины ноября 1941 года они воевали в летних шинелях. Стремясь утеплиться, оккупанты шли на ухищрения, к которым как нельзя лучше подходит пословица «голь на выдумки хитра». Например, заметив, что в Красной Армии бойцы заталкивают в обувь солому, гитлеровцы стали поступать так же.

«Если обернуть ступни газетой, обувь не жала, поскольку газета не занимала много места, и её можно было часто менять. Если насовать газет между гимнастеркой и шинелью, было куда легче переносить этот пронизывающий ветер. Мы совали их везде, обертывали ими ноги, заталкивали их в штаны, одним словом, туда, куда холод проникал быстрее всего», — писал лейтенант Хаппе (цитируется по книге Роберта Кершоу «1941 год глазами немцев»).

Когда ударили морозы, завоеватели стали напяливать на себя русскую одежду, которую массово отбирали у подмосковных крестьян. Воинство Гитлера облачилось в полушубки, тулупы, телогрейки, варежки, валенки и даже женские пуховые платки.

«Наших солдат, одетых в русские шинели и меховые шапки, можно было узнать только по эмблемам», — вспоминал генерал Гейнц Гудериан.

Таким образом, вместо того, чтобы принести в «отсталую Россию» «достижения немецкой культуры», оккупанты были вынуждены заимствовать всё русское, чтобы остаться в живых.