Тора-Бора: чем поразил советских бойцов подземный город афганских боевиков

В начале 2000-х министр обороны США Дональд Рамсфелд, выступая на телеканалах, с гордостью демонстрировал публике хитроумные укрепления подземного города Тора-Бора — легендарного убежища террориста Усамы бен Ладена. Однако для ветеранов советского спецназа эти кадры не стали откровением: они впервые увидели этот впечатляющий комплекс еще в 1980 году, во время Афганской войны.

Американская охота

Слухи о том, что бен Ладен скрывается в районе Тора-Бора (что переводится как «черная пещера» или «черная вдова»), попали в западные СМИ в ноябре 2001 года. Выбор террориста №1 был стратегически грамотным: комплекс пещер и тоннелей располагался в Белых горах на высоте около 4000 метров и всего в 5 километрах от пакистанской границы, что идеально подходило для бегства.

В декабре 2001 года американские силы начали штурм Тора-Бора. Как пишут историки, в ход пошли крупнокалиберные бомбы, предназначенные для уничтожения подземных укреплений. После недели боев бен Ладен был официально объявлен погибшим. Для подтверждения этой информации американцы даже провели ДНК-тесты тел погибших боевиков. Однако, как выяснилось позднее, террорист покинул свою крепость незадолго до начала штурма.

Советский «Шквал»

Пока западный мир в 2001 году с изумлением взирал на Тора-Бора, ветераны советского спецназа лишь пожимали плечами. Они познакомились с этим пещерным городом на два десятилетия раньше.

В тот момент Тора-Бора действительно был тайным убежищем моджахедов, о котором ходили только слухи. Но благодаря работе информаторов удалось узнать, что боевики, удерживавшие заложников, скрываются в горах. Если верить Олегу Кривопалову, автору издания «Политработники в Афганистане», осенью 1980 года подразделение спецназа КГБ СССР «Каскад» совместно с подразделениями 66-й отдельной мотострелковой бригады 40-й армии осуществило секретную операцию под кодовым названием «Шквал», в результате которой комплекс Тора-Бора был взят.

После проведения операции стало ясно, как не сотни, а тысячи моджахедов могли так долго скрываться в горах. Оказалось, что Тора-Бора – это целая сеть пещер и тоннелей, образующих настоящие лабиринты, где несведущий путник легко мог заблудиться. Пещерный комплекс, как утверждает автор издания «Легенды метро и подземелий» Матвей Гречко, уходил в глубину на 400 метров. Подземные же коридоры имели общую протяженность около 25 километров. Как пишет Николас Хаггер в своей книге «Синдикат. История мирового правительства», все проходы в пещерах были наклонными и поднимались от входа – предосторожность на случай авиаударов.

Целый пещерный город

По словам Хаггера, несмотря на авиаудары бой американцев за Тора-Бора длился около 2 недель. Впрочем, это неудивительно: у террористов было все, чтобы держать оборону в течение и более долгого срока. В пещерном комплексе имелись склады оружия, боеприпасов, продовольствия, а также помещения, предназначенные для жилья и для укрытия. Комплекс был оснащен системой вентиляции и собственными источниками энергии, которые подпитывались от генератора, установленного в горной реке. Если верить Михаилу Зыгарю, автору книги «Война и миф», все это демонстрировал на американских телеканалах министр обороны США Дональд Рамсфельд. Только к тому моменту в Тора-Бора уже был и интернет.

Неудивительно, что Дмитрий Винтер, автор издания «Взять Берлин в 1941 году», задается вопросом о том, мог ли такой террорист как Усама бен Ладен организовать в Афганских пещерах супергород с подобным техническим оснащением. По мнению Винтера, есть основания полагать, что к сооружению комплекса причастны сами Соединенные Штаты Америки. А упомянутый ранее Николас Хаггер на страницах своей книги прямо заявляет о том, что Тора-Бора был построен именно на американские деньги и именно для противостояния советским войскам. Как бы то ни было, Игорь Прокопенко, автор издания «Правда и мифы о спецназе», утверждает, что база Тора-Бора была разрушена до основания.