«Волчий билет»: чему научился советский биолог, прожив два года в волчьей стае

Легенды об оборотнях веками будоражили воображение людей. Но в 1970-х годах в грузинских лесах произошла история, затмившая любые мифы — советский этолог Ясон Бадридзе доказал, что человек может стать своим в волчьей стае безо всякого колдовства, руководствуясь только научным методом и безграничным терпением.

От каскадеров к волкам

Ясон Бадридзе родился в 1944 году в Тбилиси в семье, далекой от науки: отец руководил школой каскадеров, мать была актрисой. Однако молодого человека манила не сцена, а дикая природа. Окончив биологический факультет Тбилисского университета, он начал с изучения собак, но быстро понял: чтобы понять истинные инстинкты, нужно обратиться к прародителю — волку.

Решение было смелым и непопулярным. В СССР волк считался врагом животноводства, за его шкуру платили солидные 50 рублей. Коллеги в Институте физиологии Грузинской АН смотрели на его затею как на чудачество. Никакой государственной поддержки проект не получил.

«Волчий билет»

В 1974 году Бадридзе отправился в Боржомский заповедник. Уговорив (по его словам, «деньгами и угрозой мордобоя») лесников не трогать выбранную им волчью семью, ученый начал беспрецедентный эксперимент.

О том, как Ясону Константиновичу удалось стать своим для волчьей семьи, есть множество интервью и документальных фильмов, а еще написана художественная биография «Жизнь с волками» (автор О. Арнольд). Биолог построил свое вхождение в семью серых хищников из нескольких этапов. Сначала он разведал все волчьи тропы, затем начал приучать волков к своему запаху – бросал на тропу куски ткани, которые до этого носил несколько дней на теле. Затем на эти лоскутки он начал класть сырое мясо. Когда волки начали это мясо есть или закапывать, ученый понял, что пришло время представиться. Он подкараулил чету матерых волков (вожак и его беременная подруга ходили искать логово, где можно вывести волчат) и вышел к ним на тропу. Волчица осталась стоять на месте, а волк подошел ближе, посмотрел на чужака, затем издал характерный фыркающий лай, оскалился и… пошел дальше. Волк понял, что человек ни нападать, ни убегать от него не собирается, признал его безопасным, и это можно было считать победой. Ясон пошел вслед за четой и стал жить среди волков. Он ходил вместе с ними по лесу, спал там же, где спит стая (такое место, где собирается все серое семейство биологи называют «рандеву-сайт»), даже охотился с ними. Он наблюдал множество вещей, которые никогда и никак нельзя увидеть, кроме как в дикой природе: как щенки впервые выходят из логова, как волки «договариваются» между собой о порядке охоты, как они заботятся о больных и старых.

Стая, в которой жил Ясон, состояла из матерых самца и самки, старого волка, доживавшего свой век, и из молодых волков низшего ранга, они называются «переярки». Ученый дал им всем имена (для своего удобства, разумеется) – Нестор, Гурам, Манана… Он увидел, что волчья семья имеет жесткую структуру и порядок, которые обеспечивают животным возможность выживать максимально эффективно. Старик не охотится, но именно он подает знак, что стае пора выходить. Волки «общаются» между собой – лаем, поскуливанием, трутся носами, смотрят в глаза – и, в итоге, как-то понимают друг друга, возможно даже на телепатическом уровне. Они приносят пищу тем, кто не может охотиться — старику, беременной самке. Один раз молодой волк даже принес пищу самому Ясону, который, поранив ногу, лежал и не ходил на охоту. Слишком агрессивных и неуживчивых особей волки изгоняют из стаи, Ясон был свидетелем такого случая.

Окончательно Ясону стало ясно, что он принят, как свой, когда, добыв оленя на охоте, стая позволила и ему срезать несколько кусков мяса с ребер – с ним поделились добычей! Был и такой случай – возвращаясь с охоты, стая наткнулась на медведя, который пошел прямо на Ясона. Обычно волки с медведями не связываются, но в том случае волки отбили своего двуногого друга.

И, наконец, Ясон научился выть по-волчьи. Когда стая устраивала свои ночные концерты, он выл вместе с ними, и скоро понял, что этот вой – мощный язык коммуникации серых хищников, и что у каждой стаи – свой собственный фирменный стиль «пения».

Вернувшись к людям через два года после начала своего эксперимента, Ясон Бадридзе защитил сначала кандидатскую, затем докторскую диссертации, посвященные волкам. Сегодня он – один из самых авторитетных специалистов по этим хищникам не только в Грузии, но и в мире. Исследованием волков он продолжал заниматься еще долгие годы, устроив огромный вольер и выращивая там молодых волчат, потерявших родителей.