Парень с окраины и звезда Spice Girls. Как родилась династия Бекхэмов

Они вместе уже 26 лет. У них четверо детей, сотни миллионов долларов, столько же поклонников и королевская семья в друзьях. По этому описанию, конечно, уже всё понятно. Дэвид и Виктория Бекхэм – иконы современной культуры. Однако за красивым фасадом скрывается много драмы. От измены футболиста до покушения на певицу.

Билет, ставший символом любви

Дэвид познакомился с Викторией Адамс на вечеринке. Долго собирался с духом, но всё же позвал певицу на матч «Манчестер Юнайтед» против «Челси». Виктория, не особо уважавшая футболистов, неожиданно для самой себя согласилась. Её покорила… застенчивость полузащитника. Удивительное явление для людей его профессии. Игра состоялась в феврале 1997-го.

«Мы проговорили около часа в комнате отдыха игроков после матча. В тот день она села на поезд, поэтому записала свой номер на железнодорожном билете», – вспоминал Бекхэм в эфире Джимми Фэллона.

Этот билет он хранит до сих пор.

Сложно было представить, что простой парень из Лондона и избалованная ученица частной школы так быстро найдут общий язык. Родители Дэвида – монтажник кухонь и парикмахер – растили сына в строгости. На футбол было поставлено всё. И мальчик с ранних лет не щадил себя на тренировках. А дальше в его жизни появился легендарный тренер сэр Алекс Фергюсон, который и позвал юношу во взрослую команду «МЮ».

У Виктории всё складывалось иначе. На уроки её подвозил личный водитель на «роллс-ройсе». Девушка мечтала стать балериной и сценической артисткой, занималась танцами и актёрским мастерством.

Реакция близких и тайные свидания

Два абсолютно разных мира. Мать футболиста отнеслась к выбору сына настороженно. Ей не нравилась идея брака с девушкой из обеспеченной семьи. Боялась, что Виктория дурно повлияет на репутацию и мотивацию Дэвида.

Не меньше стрессовал и Саймон Фуллер. Продюсер Spice Girls усердно оберегал участниц от каких-либо серьёзных отношений. Опасался за будущее группы. Он даже не подозревал, насколько стремительно набирает обороты роман Виктории с Дэвидом. Влюблённым приходилось скрываться.

«Мы встречались на затемнённых парковках в Хартфордшире в течение нескольких месяцев», – признавалась Виктория.

Когда она забеременела, Фуллер обвинил футболиста в развале группы. 4 марта 1999-го родился их первенец Бруклин. Через два месяца состоялась роскошная свадьба в древнем замке в Ирландии. Виктория быстро доказала, что умеет делать деньги буквально из ничего. Права на освещение церемонии она продала одному из журналов за $ 15 млн. Вскоре певица начала развивать собственный бренд одежды и парфюмерии.

Покушение, страх и охрана 24/7

Уровень популярности у Бекхэмов был просто космический. В январе 2000-го полиция сообщила, что неизвестные планируют похитить Викторию и ребёнка. Семье пришлось переезжать и скрываться. Спустя два месяца певица на репетиции заметила на груди красную точку лазера. Она схватила сына и побежала к выходу. С тех пор супруги не появляются на улице без охраны.

«Мы тонули, но держались за руки»

В 2003-м Дэвид подписал контракт с мадридским «Реалом». Виктория с сыновьями – Бруклином и Ромео – осталась в Англии. Вместе с футболистом в Испанию улетела его ассистентка Ребекка Лус. Именно она вскоре оказалась в центре громкого скандала.

Фотографии их тайной встречи с Дэвидом облетели газеты. Никто не сомневался, что Виктория после измены подаст на развод. Однако она сделала наоборот – собрала вещи и переехала к мужу. Через два года у пары появился третий сын Круз.

Тогда супруги предпочли не давать комментариев. Только в документальном фильме «Бекхэм» они рассказали, через что прошли.

«Это был самый трудный период для нас. Я никогда не была так несчастна. Мне казалось, что весь мир против нас. И вот в чём дело — мы были друг против друга. Это был кошмар», – призналась Виктория.

Дэвид добавил: «Каждый раз, когда мы просыпались, чувствовали, что не просто теряем друг друга, а тонем. Не знаю, как мы пережили это. Виктория — это всё для меня. Нам нужно было бороться друг за друга, за нашу семью, за то, что у нас было».

«Всё сначала» и семейная империя

В 2006-м Дэвид вновь сделал Виктории предложение. После второй церемонии супруги набили одинаковые татуировки с фразой «Всё сначала».

Вскоре они решили превратить фамилию в бренд. Первым проектом стала коллекция джинсов Victoria Beckham for Rock&Republic, затем – совместная линия dVb. В неё входили одежда, аксессуары и ароматы. В 2009-м Виктория представила успешную коллекцию платьев Victoria Beckham Collection.

В 2011-м родилась долгожданная дочь Харпер Сэвен. К этому времени Бекхэмы сами превратились в настоящую империю. Сегодня их состояние составляет около $500 млн. Но куда важнее то, что супруги сумели сохранить семью.

На вопрос о секрете крепкого брака Виктория ответила просто: