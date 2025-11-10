Роковая атака: как немецкие «морские волки» потопили золото СССР

В годы Великой Отечественной войны арктические маршруты, по которым союзники поставляли в СССР технику и продовольствие, стали важными стратегическими артериями. Однако караваны шли и в обратную сторону — они везли из Советского Союза лес, сырье, а также другие особо ценные грузы. Так, например, на борту британского крейсера «Эдинбург» перевозили тонны советского золота.

Особо ценный груз

В конце апреля 1942 года из Мурманска вышел союзный караван QP-11. Среди стандартных транспортных судов с лесом шел и флагман эскорта — британский легкий крейсер «Эдинбург». Но его роль заключалась не только в обеспечении защиты от немецких подводных «волчьих стай» и авиации. В артиллерийском погребе в строгой секретности были упрятаны 93 деревянных ящика. А в них — 465 золотых слитков общим весом 5.5 тонн.

Этот груз, оцениваемый сегодня в сотни миллионов долларов, был частью расчетов СССР с союзниками по программе ленд-лиза. Официально о нем нигде не упоминалось, однако, вероятно, благодаря работе разведки немецкое командование узнало о золоте.

Роковая атака

Для перехвата QP-11 Кригсмарине направила несколько подводных лодок, сформировавших «волчью стаю». 30 апреля 1942 года караван был атакован. Первая атака была отбита, но на следующий день крейсер «Эдинбург», шедший зигзагом для противолодочной защиты, был торпедирован подлодкой U-456 под командованием капитан-лейтенанта Макса-Мартина Тайхерта.

Две выпущенные торпеды попали в цель. Взрывы нанесли кораблю критические повреждения, практически лишив его хода и управления. Несмотря на это, экипаж не оставил судно. К месту трагедии подошли британские эсминцы, отогнали подлодки и, взяв поврежденный крейсер на буксир, повели его обратно в Мурманск.

Гибель крейсера

Правда, уже 2 мая немецкие эсминцы вновь атаковали караван. В ходе ожесточенного боя «Эдинбург», практически обездвиженный, продолжал отстреливаться и даже нанес повреждения вражескому флагману. Однако еще одна торпеда, попавшая в крейсер, поставила точку в его судьбе. Стало ясно, что спасти корабль невозможно. Чтобы ценнейший груз не достался противнику, было принято решение затопить корабль. Эсминцы эскорта приняли на борт экипаж «Эдинбурга», а затем торпедировали и потопили его сами.

Операция по подъему

После войны место гибели «Эдинбурга» было объявлено воинским захоронением, что по международным нормам запрещало любые работы. Однако уникальность груза заставила правительства СССР и Великобритании пойти на компромисс. В 1981 году была организована первая совместная спасательная операция.

С помощью глубоководных аппаратов и самого современного на тот момент оборудования водолазы смогли поднять на поверхность почти все слитки — 431 из 465. Согласно предварительной договоренности, 45% стоимости золота получила компания-подрядчик, организовавшая технически сложную операцию. Оставшаяся часть была разделена между СССР (две трети) и Великобританией (одна треть). В 1986 году в ходе повторной экспедиции были найдены еще 29 слитков. Судьба оставшихся пяти до сих пор неизвестна.