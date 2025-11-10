Чем шокировали немцев советские туристы-ветераны

Массовый зарубежный туризм для россиян — явление относительно молодое, ему немногим более полувека. Уже в 1950-е годы у жителей СССР появилась возможность выезжать за границу, хотя поначалу таких счастливчиков были единицы. Основным направлением стали страны соцлагеря, и Восточная Германия (ГДР) была одним из самых популярных маршрутов.

От дипломатии к дружбе

Если в 1959 году в ГДР выехало около 4,6 тысяч советских граждан, то к 1988 году их число выросло до 155 тысяч. После распада СССР эти цифры увеличились в разы. Среди туристов были и ветераны Великой Отечественной войны, для которых поездка в Германию становилась особым, эмоционально сложным опытом.

Несмотря на тяжелую историческую память, общение между простыми советскими туристами и немцами в целом складывалось доброжелательно. В отчетах «Интуриста» за 1979 год отмечалось, что встречи проходили «в самой теплой сердечной атмосфере». Люди общались на бытовые темы, вместе пели, танцевали и даже провозглашали тосты за советско-немецкую дружбу.

«Катюша» на немецких улицах

Однако не обходилось и без трений. Иногда советские ветераны, распевая военные песни. Советские ветераны, распевающие «Катюшу» на улицах немецких городов — зрелище, которое даже советские же руководители турпоездок считали вызывающим. Некоторые немецкие ветераны, работавшие в сфере обслуживания, отказывались обслуживать русских туристов. Советские руководители групп считали такое поведение провокационным.

Один из ветеранов так объяснял эти чувства:

«Мы приехали туда, где воевали, где убили наших близких. А теперь мы едем по вашим улицам и поем русские песни».

Истории примирения

Но в целом, за исключением таких случаев, советские люди удивляли своим дружелюбием. Так, посетивший Берлин в 2018 г. Иван Жучков, в последний раз до этого бывавший там в 1945 г. как авиамеханик, говорит:

«Любая нация в массе своей состоит из хороших людей».

На немцев у него нет обид, винит во всем идеологию фашизма. После войны было немало и случаев примирения советских ветеранов с немецкими. Так, в 2000-е гг., оказавшись в Германии на встрече с немецкими ветеранами, бывший красноармеец Всеволод Федоров узнал среди немцев офицера, едва не убившего его в сражениипод Бердичевым на Украине в 1941 г.

Ветеран рассказал, как это было, когда их стали представлять друг другу:

«Я понял, что это лицо мне до боли знакомо. Спрашиваю: Рудольф, а на третий день войны на аэродроме в Бердичеве не бывал? Бывал, говорит. Бомбил нас с самолета? Да, все правильно. Так это ты в меня стрелял! Он обнял меня, заплакал».

Всеволод Федоров простил немца, в 1941 г. летевшего так низко, что обстрелянные им из пулемета русские хорошо видели его лицо. Ветераны подружились и переписывались много лет, говорили о войне. Потом Рудольф, винивший и себя за ту войну, умер.

«Хорошо, что успели простить друг друга», — говорит Федоров.

Постсоветское время дало много таких примеров. Некоторые частные случаи примирения привели к созданию целых организаций. Ветеран войны Виктор Максимов когда-то «понял, что между мной и немецким солдатом разницы никакой. Каждый защищал свой народ. Власть дала оружие и сказала, что надо убивать, это мы и делали». В 1992 г. Максимов познакомился с немецкими ветеранами в Дрездене, и с их помощью создал там Общество помощи ветеранам войны в России. Немцы собирали и отправляли в Россию гуманитарную помощь для госпиталей ветеранов Екатеринбурга и Челябинска. Максимов даже завещал похоронить его на кладбище немецких военнопленных на Урале.

Полвека потребовалось на то, чтобы бывшие враги примирились. Это должно было случиться раньше, если бы советский туризм давал для этого больше возможностей, и большее число ветеранов могло бы посетить Германию и бесконтрольно, естественно и по-человечески пообщаться с бывшими противниками. Такие встречи для обеих сторон всегда были удивительным, полезным и жизнеутверждающим событием.