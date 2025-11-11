11 ноября: кто придумал Всемирный день шопинга

11 ноября в России и мире отмечается множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Всемирный день шопинга, День написания бумажных писем и Всемирный день оригами.

Всемирный день шопинга

Всемирный день шопинга в 2009 году учредила китайская компания Alibaba Group, владеющая интернет-магазином AliExpress. В этот день она провела распродажу с большими скидками. Вскоре этот праздник стали отмечать и другие магазины и маркетплейсы. Поэтому ежегодно 11 ноября можно купить самые разные товары, скидки на которые могут достигать 50 и больше процентов.

День написания бумажных писем

Считается, что электронное письмо не может передать теплоту так, как бумажное, ведь в нем есть нечто более ценное, чем просто передача информации. Поэтому 11 ноября отмечается День написания бумажных писем. В эту дату принято писать послания своим родным и близким на бумаге.

Всемирный день оригами

Всемирный день оригами учрежден Японской Ассоциацией оригами в 1980 году. Неизвестно, когда точно появилось оригами, однако во время периода Хэйан 794–1185 годов оно стало важной частью японских церемоний. Из-за дороговизны бумаги этот вид искусства долгое время был доступен лишь представителям высших сословий. Большую роль в популяризации оригами во всем мире сыграла американка Лилиан Оппенгеймер, которая создала крупнейшую в США организацию любителей оригами — OrigamiUSA.