Не только хоккей: удивительные факты о Канаде, которые вы не знали

Многие представляют Канаду как страну вечных холодов и всеобщей любви к хоккею. Реальность же несколько сложнее и интереснее.

Утверждение о том, что в Канаде холоднее, чем в России, — миф. Климат Москвы и Торонто довольно схож. А в Ванкувере, которого прозвали «Северным Голливудом», зимы мягкие, снег выпадает редко и быстро тает. Правда, в провинциях вроде Манитобы морозы действительно могут достигать -40°C.

Жить в Канаде дорого. Высшее образование только платное, и за образовательный кредит многие расплачиваются годами. Аренда однокомнатной квартиры в крупном городе обойдется примерно в 78 тыс. рублей, плюс дорогие коммуналка и связь.

В хоккей здесь играют все и везде. Это действительно национальная страсть. У компании Bauer есть даже специальная программа для детей. Она позволяет всего за 300 канадских долларов купить полную хоккейную экипировку и получить первые уроки. Помимо этого, талантливые игроки могут бесплатно учиться в университетах благодаря грантам.

Несмотря на внешнее сходство, канадцам очень не нравится, когда их сравнивают с американцами. Различия есть как в культуре, так и в более строгих законах об оружии и даже политике. В магазинах даже маркируют местные товары кленовым листом, призывая поддерживать отечественного производителя, уточняется в статье в блоге «Яндекс Путешествий».

Для любителей активного отдыха идеально подойдет Британская Колумбия с ее парками и горами. Обязательно стоит посмотреть на порт и веломаршруты Ванкувера, рыбацкую деревушку Стивстон, горнолыжный Вистлер и солнечную Келоуну с ее винодельнями.

Чтобы расположить к себе канадцев, достаточно быть вежливым, улыбаться и уважать личное пространство. А завершит образ атрибутика вроде толстовки Roots или кепки с символом местной хоккейной команды.

