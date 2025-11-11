Где в Солнечной системе может прятаться внеземной разум

Внеземной разум может скрываться прямо на виду у нас — мы ищем не там и не то, уверен профессор Алекс Эллери из Карлтонского университета.

Специалист по космической технике, он полагает, что если самовоспроизводящиеся инопланетные зонды достигли нашей Солнечной системы, они могут выглядеть не как летающие тарелки или огни, а быть замаскированными под камни с астероидов, лунные обломки или кометы.

«Я считаю, что внеземной разум (в форме искусственного интеллекта) может скрываться под лунной поверхностью, по сути, "впав в спячку". Они могут периодически появляться на поверхности, чтобы наблюдать за нашей планетой и ее биологической эволюцией. По мере того как эволюция эта становится все интереснее, периоды их активности могут учащаться, но наш вид развился очень быстро и начал использовать орудия лишь в последние 2 миллиона лет или около того», — объяснил Эллери журналу Newsweek.

Самовоспроизводящиеся космические аппараты называют зондами фон Неймана — концепция, введенная математиком и физиком Джоном фон Нейманом в 1940-х годах. Идея заключается в том, что эти машины способны добывать ресурсы, самовоспроизводиться и распространяться по галактике на протяжении миллионов лет.

Не там ищем

Вместо поиска радиосигналов и искусственных аномалий в небе Эллери предлагает сосредоточить внимание на ближайшей к нашему дому области — искать свидетельства технологической деятельности, такие как необычные соотношения изотопов или магнитные отклонения, на Луне и других планетах и небесных объектах неподалеку.

«Солнечная система огромна и в основном не исследована, — напомнил исследователь. — Повсюду могут быть зонды — в кратерах на Луне или скрывающиеся в поясе астероидов и поясе Койпера».

Он добавил, что отдает предпочтение Луне, поскольку она полна легкодоступного алюминия — высокофункционального материала — и обладает слабым гравитационным полем, что облегчает производственные операции по сравнению с астероидами.

В своем препринте, который еще не прошел формальное рецензирование, но основан на уже опубликованной работе, Эллери подчеркнул важность определения, что и где искать, поскольку освоение нашей Солнечной системы «перерастает в коммерческую индустриализацию».

«Рассмотрев ресурсы астероидов, мы предполагаем, что свидетельства их переработки будет сложно отличить от естественных процессов, учитывая ограничения, накладываемые самовоспроизведением. Мы также пришли к выводу, что Луна может служить идеальной базой для производственных операций», — написал он.

Профессор высказал предположение, что на Луне возможно построить ядерные реакторы, используя местные материалы, что можно выявить по характериным химическим следам.

«Мы также предполагаем, что в рамках стратегии будущего экономического обмена за ресурсы самовоспроизводящийся зонд мог оставить артефакты, погребенные вместе с астероидными ресурсами на Луне. Такие дары можно будет обнаружить и получить к ним доступ только после достижения определенного порога технологической развитости, [чтобы найти и понять их]. Очевидным даром в обмен на использованные ресурсы стал бы универсальный конструктор», — заметил он.

По мнению Эллери, учитывая ограниченность наших исследований обширной Солнечной системы, неудивительно, что мы еще не обнаружили свидетельств инопланетных роботизированных зондов, особенно из-за их, вероятнее всего, небольших размеров.

Бонус в освоении небесных тел

«Мы представили потенциальные места для целенаправленных поисков и признали, что техносигнатуры могут быть более масштабными, но скрытыми, хотя могут существовать и широко распространенные изотопные свидетельства искусственного производства ядерной энергии», — сказал он.

Поиск таких техносигнатур может быть не основной задачей, а побочным эффектом усилий по индустриализации лунных и астероидных ресурсов — подобно случайному открытию кратера Чиксулуб в ходе геологических изысканий.