К середине XIX века химия столкнулась с кризисом: было известно уже около 60 элементов, но отсутствовала стройная система их классификации. В 1869 году Дмитрий Менделеев представил научному сообществу свою Периодическую систему, которая первоначально была встречена скептически даже в России.

Однако вскоре гениальность системы была доказана: Менделеев не просто систематизировал известные элементы, но и предсказал существование новых, оставив для них пустые клетки в таблице. Открытие галлия (Лекок де Буабодран, 1875), скандия (Нильсон, 1879) и германия (Винклер, 1886) в точности подтвердило его прогнозы.

Западный взгляд

В американских и канадских учебниках таблицу обычно называют просто "The Periodic Table" — без упоминания имени создателя. Такое «обезличивание» имеет глубокие исторические корни.

На Западе распространено мнение, что Менделеев развил идеи других ученых.

Французы считают первооткрывателем Александра Эмиля Шанкуртуа, создавшего свою систему в 1862 году. Британцы отдают приоритет Джону Ньюлендсу и Уильяму Одлингу. Немцы указывают на Юлиуса Лотара Мейера, опубликовавшего похожую таблицу в 1864 году

Действительно, Менделеев был знаком с работами зарубежных коллег и никогда не отрицал этого. Однако именно он совершил качественный прорыв — не просто классифицировал известные элементы, но и предсказал свойства неизвестных, что и составляет главное величие его открытия.

Кто доказал правоту Менделеева

Закон Менделеева смог окончательно доказать в 1913 году английский физик Генри Мозли. В Новом Свете обоснование исследователя оказалось настолько популярным, что даже предпринимались попытки назвать периодическую таблицу его именем. Однако успехом они не увенчались. Для большинства людей на планете Дмитрий Менделеев до сих пор остаётся учёным, разработавшим систему периодизации химэлементов.