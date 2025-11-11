«Гитлера победила радиация»: почему из ставки в Виннице он вернулся другим человеком

Историкам хорошо известно, что Адольф Гитлер предпочитал руководить войной с СССР, находясь на оккупированных территориях. Его главной ставкой на Востоке стал «Вервольф» («Оборотень») под Винницей. Но что, если именно это место стало для фюрера ловушкой, которую приготовила сама природа? Существует версия, что стремительное ухудшение здоровья диктатора в последние годы войны было вызвано не только стрессом, но и невидимым врагом — радиацией.

© Соцсети

Забетонированная угроза

Строительство «Вервольфа», почти полной копии «Волчьего логова» в Восточной Пруссии, завершилось к весне 1942 года. Главной гордостью инженеров стали три подземных бункера на глубине более 10 метров, призванные защитить фюрера от любых авиаударов.

Ирония судьбы заключалась в материале — стены возводили из местного гранита. Этот камень, «визитная карточка Земли», обладает природной радиоактивностью. Винницкие граниты, как выяснилось, отличаются высоким содержанием радия, который, распадаясь, выделяет опасный радиоактивный газ радон.

Именно в этом потенциально опасном месте Гитлер провел в сумме 138 дней, особенно затянувшись во вторую половину 1942 года. Жарким летом, когда температура достигала +45°C, а вентиляция в бункерах оставляла желать лучшего, концентрация радона могла достигать угрожающих значений. По некоторым оценкам, уровень радиации в подземельях «Вервольфа» превышал норму в 500 раз.

Симптомы, похожие на правду

Резкое ухудшение здоровья Гитлера многие исследователи напрямую связывают с его визитами на Украину. В июле 1942 года, находясь в «Вервольфе», фюрер внезапно слег с температурой под 40 градусов. С этого момента его состояние лишь ухудшалось.

У него «прыгало» давление, он стал хуже видеть и был вынужден пользоваться лупой. Гитлер охрип, и в октябре 1942 года ему пришлось перенести операцию на голосовых связках.

Впоследствии к этим симптомам добавился тремор двух левых конечностей – руки и ноги, который Гитлер маскировал, принимая удобные позы. Под конец жизни фюрер казался дряхлым стариком, едва волочившим ноги.

«Левая рука ему не подчинялась, а правая постоянно дрожала... Глаза были налиты кровью. С уголков губ свисала слюна – жалкая и отвратительная картина», – вспоминал свидетель, видевший Гитлера в последние месяцы его жизни.

Во всём этом видят признаки лучевой болезни. Особенно подходят под этот диагноз такие наблюдавшиеся у Гитлера симптомы, как головная боль и внезапная эйфория, по временам охватывавшая фюрера.

Контраргументы

Версия радиоактивного облучения Гитлера вызывает возражения у многих историков.

Во-первых, немцы хорошо понимали опасность альфа-излучения радона. Чтобы минимизировать вред, они завезли из Одессы больше 100 тысяч кубометров черноморской гальки.

«Её добавляли в бетон с чётко определённой целью – галька должна была впитать в себя вредное радиационное излучение местных гранитов», – отмечает генерал-майор СБУ Иван Загородний в книге «Ставка Гитлера «Вервольф» в пространстве и времени».

Маленькие бункеры строители «Вервольфа» буквально «закатали» в бетонную коробку общим объёмом 9900 кубометров.

Во-вторых, ухудшение здоровья Гитлера можно объяснить естественными причинами. Фюрер был уже немолод – в 1945 году ему исполнилось 56 лет. Он несколько лет провёл в окопах и перенёс в 1918 году инфекционный энцефалит, что могло иметь отсроченные последствия. Ход войны сопровождался постоянными стрессами, самым большим из которых стала гибель армии Паулюса в Сталинграде. Ещё одним тяжёлым потрясением для Гитлера было покушение на него полковника фон Штауффенберга 20 июля 1944 года.

Многие мемуаристы отмечают, что Гитлер словно бы «заряжался энергией», выступая перед многотысячными толпами. А во время войны публичных речей политик больше не произносил, что могло ухудшить его психосоматическое состояние.

Дмитрий Дёгтев и Николай Баженов, авторы книги «Фюрер как полководец», считают, что сторонники «радиоактивной» версии «подгоняют» симптомы болезни Гитлера под нужный им диагноз. Они отмечают, что большую часть времени главный нацист проводил в наземных сооружениях «Вервольфа». Проживал он в просторном сосновом доме рядом с бассейном. Возможно, Гитлер даже вообще никогда не спускался в бомбоубежище, так как советские бомбардировщики до Винницы практически не долетали. Факт налёта 80 бомбардировщиков в декабре 1942 года документально не доказан. Кроме того, у других людей, работавших в «Вервольфе», болезненные симптомы не проявлялись. Да и сам Гитлер говорил, что в ставке под Винницей он чувствовал себя «как нигде хорошо».

Новейшие исследования

В 2014 году несколько винницких блогеров решили проверить «радиоактивную» гипотезу. Побывав в бывшей ставке Гитлера, они произвели замеры гамма-излучения у оснований бункеров. Радиационный фон оказался в пределах нормы, максимальный показатель составил 20 мкР/ч.

Возможно, точку в вопросе позволит поставить изучение нижних помещений «Вервольфа» на 10-метровой глубине, которое началось в 2019 году. Два верхних этажа, которые удалось «откопать» украинским исследователям, оказались заполнены аргоном и радоном. Однако учёные киевского Института прикладных проблем экологии, геофизики и геохимии, которые проводят работы, пока не делают никаких выводов, позволяющих пересмотреть исторические факты.