Как авантюра белого генерала спасла революционный Петроград

В истории хорошо описаны основные этапы Гражданской войны, борьба большевиков с Колчаком, Деникиным, Врангелем, Юденичем. Но из него выпал один эпизод, не случись которого, учебники в России писали бы совершенно другие люди. 11 ноября 1919 года под Ригой от прибалтов и англичан потерпела поражение армия генерала князя Бермондт-Авалова.

Впрочем, генералом он себя назначил сам, незадолго до описываемых событий. В царское время Павел Рафаилович Бермондт-Авалов был ротмистром, Временное правительство присвоило звание полковника. Но вот армия у него, действительно была. Правда, по большей части состояла из немцев.

С княжеским достоинством тоже были проблемы – в царское время Бермондт-Авалов в документах указывался как уссурийский казак. Но это тоже не точно. Известно, что родился в 1877 году в Тифлисе (Тбилиси).

Но первым мужем матери был князь Михаил Авалов, а вторым – Рафаил Бермондт. Поскольку мать вроде как из рода грузинских князей Авалишвили, а сам был усыновлен Аваловым, то, вроде, как и князь. Но при этом по вероисповеданию караим – горская ветвь иудаизма.

Военную службу начинал капельмейстером. То есть военным музыкантом. В 1-м Аргунском полку Забайкальского казачьего войска. Но вскоре получил возможность взять в руки оружие – началась русско-японская война. Воевал храбро, получил два Георгиевских креста.

© Павел Бермондт-Авалов, 1920 г.

В 1906 году переведен в Уссурийский казачий полк, после чего и стали в документах писать, что уссурийский казак. А потом служил в Санкт-Петербурге в уланском полку, где стал аж корнетом. А вот во время Первой мировой войны сумел дослужиться до ротмистра. После Февральской революции избран командиром своего уланского полка, а Временное правительство утвердило в звании полковника.

В это время Германия, проигрывая Антанте в целом, в результате революций в России побеждает на всем Восточном фронте. И начинает диктовать условия как большевикам (Брестский мир), так и сторонникам старых порядков. Ведя свою игру, немцы формируют вооруженные части белогвардейцев в Прибалтике из… немцев. Причем не местных прибалтийских, а из коренной Германии.

Но вначале, все же, были русские. Немецким Северным Верховным Армейским Командованием (АОК «Норд») весной 1919 года были сформированы два отряда. Бригада под командованием полковника Вырголича в Шауляе и Русский Корпус имени графа Келлера князя Авалова (немцы его звали именно так) в Митаве.

Первоначально там было 2,5 тысячи человек и 4 тысяч соответственно. Далее оба отряда объединили в Западный корпус Северо-Западной армии (затем Западная добровольческая армия) и подчинили полковнику Ливену, который до того со своим отрядом выбил большевиков из Риги и ликвидировал там советскую власть.

Все три отряда финансировались немцами и были отлично экипированы. Для этого германские промышленники во главе с Круппом даже создали «Русско-немецкий финансовый синдикат». Но и без них ресурсов было достаточно.

Перед самой революцией фронт проходил уже под Ригой и у немцев были сформированы большие склады. После поражения в войне, по Версальскому миру, все это должно было достаться Антанте. И вот чтобы им не отдавать, все передали на нужды белогвардейцев, у Авалова даже 4 бронепоезда и авиаотряд были.

Особое усердие в вооружении и формировании русских корпусов проявил штаб-офицер немецкой Железной дивизии Гейнц Гудериан. Да-да, тот самый, который потом создаст и возглавит танковые войска гитлеровской Германии.

Но и это еще не все. Если в первое время отряды формировались действительно из русских добровольцев, в основном бывших пленных, то теперь их ряды стали пополнять немцами. В результате к сентябрю 1919 года из 40 тысяч войска Авалова немцы составляли 25 тысяч.

Части Западной добровольческой армии с боевым знаменем. фото: wikipedia.org

Тут надо сказать о дурости прибалтов. Когда они вздумали объявить о своей независимости, то выяснилось, что из местных хуторян войска не получается. Хотя и добились от немецкого командования разрешение на создание Ландмилиции.

Тогда стали зазывать туда отставных немцев из Германии пообещав высокую оплату, землю в собственность и гражданство. Поскольку многие отставники тогда сидели без средств к существованию, то откликнулись тысячи человек.

А потом, чтобы угодить Антанте и новому британскому начальству от своих обещаний отказались. Чем страшно разозлили немцев, в том числе, которые оказались в русских белогвардейских частях – те восприняли это как оскорбление нации.

Тем временем на Северо-Западе сформировалась армия генерала Юденича. И корпус Авалова был формально подчинен ему, сам он назначен командующим в Курляндии. Его силы должны были наступать на Петроград, заняв правый фланг и перерезать Николаевскую железную дорогу на Москву. Однако по факту, объявивший сам себя генералом, Авалов не стал подчиняться и предпочел вести свою авантюрную политику.

Он не признал новые латвийские власти. И вот когда Юденич начал наступление на Петроград, Авалов тоже начал свое, но на Ригу. Заявив, что никакой самостоятельной Латвии быть не может, а в будущей России она лишь автономию получит. Его поддержали подчиненные немцы, обозленные предательством латышей.

7 октября 1919 года основные силы двинулись на Ригу легко разгромив все латышские части попавшиеся на пути. Так что уже 8 октября Авалов оказался под ее стенами, а 9 числа занял предместья. Дальше мешала Двина, мосты через которую горожане взорвали.

Авалов предложил перемирие. Но его поход уже вызвал переполох по всей Прибалтике, в Ригу срочно перебрасывались все боеспособные части, на помощь им пришла армия Эстонии, которая должна была помогать наступлению Юденича. Англичане подвели свой флот.

А вот последнее обстоятельство было серьезным. Мало того, что британские корабли обстреливали части Авалова, так еще и немцы отказались воевать с Антантой. Может быть, справились и силами «чистых» белогвардейцев, но к 16 октября были израсходованы все боеприпасы, а новых немцы больше не давали. Воевать стало нечем.

11 ноября 1919 года прибалтийские части перешли в наступление и выдавили Западную добровольческую армию Авалова обратно в Курляндию. В декабре того же года все немецкие части были эвакуированы в Германию. А вмести с ними и войска Бермондт-Авалова.

Он осядет в Берлине, будет пытаться заниматься антисоветской деятельностью, всякие правительства в изгнании создавать. А с приходом к власти Гитлера активно сотрудничать и с нацистами.

Но широкой поддержки не получит даже в эмигрантской среде. Там полагали, и во многом справедливо, что не начни он авантюру под Ригой и окажи помощь генералу Юденичу, то Петроград удалось бы захватить – там даже эвакуацию большевики объявляли.

И тогда история могла пойти по совершенно иному пути, чем это сейчас описано в учебниках. Поэтому то ли генерал, то ли полковник, то ли князь, то ли уссурийский казак Павел Бермондт-Авалов был проклят всеми сторонами и благополучно забыт. Помнят только латыши, хотя их заслуги в поражении белогвардейцев практически нет.