«Бегемот-2»: почему никто не смог повторить достижение советских подводников

В августе 1991 года, пока советские граждане слушали по радио тревожные сводки о путче, в холодных водах Баренцева моря разыгралась драма иного масштаба. Экипаж новейшей атомной подлодки К-407 «Новомосковск» выполнил операцию, которая на десятилетия вперед определила планку военно-морского могущества. За 224 секунды субмарина выпустила весь свой боезапас — 16 межконтинентальных баллистических ракет. Этот рекорд, установленный на закате СССР, не побит до сих пор.

Предыстория

К концу 1980-х годов руководство СССР, взяв курс на разрядку, столкнулось с трудным выбором: какие стратегические вооружения сокращать в первую очередь. Чтобы доказать незаменимость флота, адмиралы решили продемонстрировать уникальную способность — одновременный запуск всего ракетного боекомплекта подлодки. Так родилась операция «Бегемот».

Первый блин вышел комом. В 1989 году при попытке полного залпа произошла авария: пять из шестнадцати ракет не стартовали из-за технических неполадок. Но флот не сдался.

Операция «Бегемот-2»

Через два года, 6 августа 1991-го, все было иначе. Технические неполадки, вызвавшие аварию, были устранены – вместо жидкого имитатора топлива, спровоцировавшего коррозию стенок трубопроводов, в подлодках стали использовать кварцевый песок и металлический балласт.

Ответственную задачу возложили на капитана 2-го ранга Сергея Егорова, командира новейшей АПЛ К-407 (в 1996 году подводный крейсер был переименован в «Новомосковск»). Эта субмарина сошла со стапелей 28 февраля 1990 года.

Экипаж подлодки месяцами «репетировал» запуск, доводя действия до автоматизма. Убедившись в выучке моряков, контр-адмирал Юрий Егоров дал добро на проведение стрельб.

Операция «Бегемот-2» состоялась в открытом море 6 августа 1991 года, в присутствии контр-адмирала Леонида Сальникова и генерального конструктора ПЛАРБ Сергея Ковалёва. Поначалу стрельбы чуть было не сорвались из-за потери связи с надводным кораблём, сопровождавшим К-407. Однако с разрешения Сальникова, взявшего ответственность на себя, капитан отдал приказ стрелять. Две ракеты Р-29РМУ2 «Синева» (первая и последняя) пролетев 8 тысяч километров, нанесли удары по учебной цели на полигоне «Кура» на Камчатке. Остальные 14 снарядов самоликвидировались в атмосфере. Зрелище, когда ракеты с интервалом в 14 секунд вылетали из-под воды, выглядело, как начало Армагеддона.

«Вот, проклюнувшись из воды, оставив на поверхности моря облако пара, взмыла ввысь и скрылась в полярном небе первая ракета; через несколько секунд за ней устремилась с воем вторая, третья... пятая... восьмая... двенадцатая... шестнадцатая! Облако пара тянулось по ходу подводного крейсера», – описывал операцию офицер-подводник Николай Черкашин.

Но блестяще проделанная боевая работа оказалась никому не нужна: через 12 дней в Москве произошёл Августовский путч, окончательно «похоронивший» коммунистическую сверхдержаву. Наград за операцию моряки не получили.

Что касается вероятного противника, то его операция «Бегемот-2» сильно обеспокоила. По свидетельству историка Рэя Риверы, на совещании в Пентагоне обсуждалось, способна ли американская система предупреждения о ракетном нападении оперативно отреагировать на пуск сразу 16 ракет. Однако с распадом Советского Союза острота ядерного противостояния на морях резко снизилась. Поэтому американцы не стали повторять подвиг русских подводников. Залповый огонь ПЛАРБ – слишком сложная и дорогостоящая операция. А по сведениям, полученным разведкой, даже после единичного пуска ракеты с американской субмарины, та потом сразу же должна отправляться на полугодовой ремонт и обслуживание. Возможно, военные США просто не хотят опозориться, если что-то у них пойдёт не так.