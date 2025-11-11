Зачем на первомайский парад 1941 года в Москву пригласили офицеров вермахта

К весне 1941 года для руководства СССР и западных разведок неизбежность войны между Советским Союзом и нацистской Германией стала очевидной. Несмотря на это, советская дипломатия продолжала демонстрировать приверженность пакту о ненападении. Ярким проявлением этой двойной игры стал первомайский военный парад в Москве, на трибунах которого присутствовали высокопоставленные немецкие офицеры.

Стратегическая игра на отсрочку

Внешняя политика СССР в тот период, как отмечала британская газета The Times, была тонким лавированием. Целью Сталина было максимально оттянуть вступление в войну, чтобы укрепить оборонную промышленность и избежать конфликта на два фронта — с Германией и Японией. По мнению издания, советский лидер рассчитывал, что воюющие державы истощат друг друга, что откроет путь для расширения влияния СССР. Однако The Times констатировала и стратегический проигрыш Москвы: войска вермахта уже были развернуты вдоль советских границ, создавая смертоносную угрозу.

Немецкие гости

На параде в Москве присутствовали военный атташе Германии в СССР генерал Эрнст Кестринг и его помощник, полковник Ганс Кребс — опытный разведчик и знаток СССР. По некоторым данным, под видом сотрудника торгпредства на параде присутствовал и начальник политической разведки службы безопасности (SD) Вальтер Шелленберг.

Их задача была откровенно шпионской: сверить данные разведки о вооружении Красной Армии с реальными образцами, которые покажут на параде. Как позже вспоминал советский агент в немецком посольстве Герхард Кегель, Кребс активно участвовал в подготовке плана «Барбаросса» и был шокирован мощью увиденной техники, такой как новейшие истребители МиГ-3 и пикирующие бомбардировщики Пе-2.

Пропаганда и просчет

Для Сталина парад был сложным дипломатическим сигналом. С одной стороны, демонстрация военной мощи должна была охладить пыл Берлина, показав, что СССР — нелегкая добыча. С другой, он стремился избежать любого провокационного жеста, чтобы не дать Гитлеру повода для нападения. Именно поэтому самые современные образцы вооружения — танки Т-34 и КВ, а также реактивные системы залпового огня «Катюша» — на параде показаны не были.

Это решение имело роковые последствия. В своем докладе Гитлеру Кребс, несмотря на первоначальное впечатление, в итоге охарактеризовал боеспособность Красной Армии как низкую, а ее технику назвал устаревшей. Его оценка, подкрепленная общим высокомерием немецкого командования, ввела Берлин в заблуждение. Появление на полях сражений летом-осенью 1941 года неуязвимых Т-34 и сокрушительных «Катюш» стало для вермахта шоком и серьезно осложнило планы «блицкрига». Однако, война к тому времени уже шла полным ходом, и понадобилось без малого четыре года, чтобы одержать в ней Победу.