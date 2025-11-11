«Алтын»: почему этот шлем стал «визитной карточкой» советского спецназа

Узнаваемый облик бойцов советского спецназа — словно у космонавтов или водолазов — во многом сложился благодаря шлему «Алтын». Несмотря на популяризацию в массовой культуре, сами спецназовцы этот шлем не очень любили. Ведь при высочайшем уровне защиты он обладал значительными недостатками в эргономике.

История создания

Разработка «Алтына» была инициирована в 1980 году в «НИИ стали» на фоне обострения международной обстановки. Ввод советских войск в Афганистан и опасения терактов во время Московской Олимпиады потребовали оснастить спецподразделения новейшими средствами защиты.

За основу был взят швейцарский бронешлем Tig PSH-77, который уже доказал свою эффективность в ходе штурма дворца Амина в Кабуле. Однако массовая закупка дорогостоящих иностранных аналогов была экономически нецелесообразной. Перед советскими инженерами стояла задача создать шлем 2-го класса защиты, не уступающий швейцарскому прототипу, но более дешёвый в производстве. Согласно одной из версий, именно эта экономическая задача и дала шлему название — «алтын» в честь старинной монеты в три копейки.

Для упрощения процесса разработки использовались также технологии австрийской компании Ulbrichts, что позволило создать титановый купол толщиной 3 мм. Итоговый образец, на создание которого ушло четыре года, по заявлению разработчиков, даже превосходил швейцарский оригинал по прочности.

Конструкция и применение

Шлем состоял из титановой оболочки и подвеса из арамидной ткани, что обеспечивало защиту от пистолетных пуль и осколков. Откидное забрало с поликарбонатным визором защищало лицо бойца. Конструкция была дополнена встроенной радиогарнитурой для связи внутри оперативной группы. «Алтын» и его серийная копия К6-3 активно использовались подразделениями «Альфа» и «Вымпел», а также доказали свою надежность в ходе обеих Чеченских кампаний и множества других операций.

Существенные недостатки

Несмотря на выдающиеся защитные качества, эксплуатация выявила серьёзные недостатки «Алтына». Шлем оказался громоздким и тяжелым (5-7 кг), за что бойцы прозвали его «горшком». Вес создавал дополнительную нагрузку на шею и позвоночник, снижая манёвренность бойца в критических ситуациях.

По медицинским нормам, носить «Алтын» рекомендовалось не более трёх часов подряд, что зачастую было невозможно в ходе длительных спецопераций. Кроме того, шлем не был рассчитан на попадание пуль из автоматов или снайперских винтовок.

Как отмечали сами спецназовцы, шлем был незаменим при штурме зданий, но его ношение на протяжении нескольких часов требовало последующего восстановления.

По совокупности причин к 2014 году «Алтын» был снят с обязательного снаряжения, уступив место более современным и эргономичным моделям, таким как «Рысь-Т», «Кивер» и «Спартанец». Эти шлемы соответствуют общемировому тренду на облегчение снаряжения без потери защитных характеристик.