За что казнили лекаря Ивана Грозного, которого боялись самые лютые опричники

История знает немало загадочных фигур, но Элизеус Бомелиус выделяется среди них своей мрачной и противоречивой репутацией. Одни считают его ловким авантюристом и шарлатаном, другие — профессиональным магом и астрологом. В летописях его называют «злым волхвом». Этот иностранец сумел завоевать доверие самого Ивана Грозного, но жизнь Бомелиуса закончилась ужасной смертью. Кем же он был на самом деле?

Цари и «иностранные специалисты»

Московское государство с самого начала активно налаживало связи с Европой, приглашая иностранных специалистов. Иван III первым привлек к себе архитекторов, инженеров и врачей из-за рубежа. Эта практика продолжилась при его преемниках. Сначала приглашали итальянцев, но с расширением границ страны потребовалось больше военных специалистов. Так на Руси появились «немцы» — так называли всех западных европейцев, кроме итальянцев. Зарубежные мастера сыграли огромную роль в развитии России: от постройки Кремля до чеканки монет и введения огнестрельного оружия.

Иностранцы особо не рвались работать в далекой Московии. Они знали, что московские государи могли быть щедрыми, но их гнев не знал границ. Многие попали в немилость или были казнены, как первые лекари Ивана III — Антон и Леон. А еще московиты нередко не отпускали лекарей и инженеров домой после окончания контракта, зная, что нового толкового эксперта могут уже не получить. Да и жалование по европейским меркам было небольшим, и его регулярно задерживали. Из-за всех этих рисков востребованные профессионалы оставались на родине, а в Москву часто отправлялись откровенные проходимцы, которым было нечего терять. Среди таких авантюристов оказался и голландец Бомелиус.

Путь молодого Бромелиуса — чернокнижие, блуд и винопитие

Элизеус Бомелиус родился в 1530 году в Вестфалии. Его отец, лютеранский священник, бежал из Голландии от религиозных гонений. Но Элизеус с юных лет он интересовался не духовным, а телесным. Страсть к медицине привела его в университет в городе Везель, но буйный характер и дурные привычки быстро погубили его академическую карьеру.

После изгнания из университета за «увлечение чернокнижием, блуд и винопитие», Бомелиус долго не горевал и переехал в Англию. Там он завел полезные связи и поступил в Кембриджский университет. Вместо положенных шести лет на отделение медицины Элизеус отучился пять. Он так и не получил должным образом диплом, но все равно начал медицинскую практику в Лондоне.

Из тюрьмы ко двору

Молодой лекарь заслужил авторитет хорошего врача, а кроме этого зарабатывал как астролог и алхимик. Дела у голландца шли отлично, пока его интересы не пересеклись с интересами личного врача королевы Елизаветы Томаса Френсиса. Придворный врач, побоявшись конкуренции, написал на Бомелиуса донос, в котором сообщил, что тот лечит, не имея соответствующей лицензии. Это было серьезным нарушением и Элизеус лишился диплома и попал за решетку. Связи помогли ему быстро выйти на свободу, но враг не унимался, и голландца снова бросили в темницу по тому же обвинению. Бомелиус снова выпутался, но тут подоспело обвинение в чародействе, уже от церкви.

Лекарь сообразил, что покоя ему не будет. Поэтому, прямо из тюрьмы начал переговоры с московским послом Андреем Совиным, с просьбой взять с собой в Москву. Тот согласился, и прямо из камеры Тауэра Бомелиус попал на корабль, идущий в Московию. К нему присоединились жена и слуга.

В Москве верткий и образованный голландец быстро стал своим. Он сумел добраться до царских палат и даже помог государю справиться с каким-то недугом. У Бомелиуса не было другого выхода, кроме как быть нужным московскому царю, ведь дома его опять могла ждать тюрьма или еще что похуже. Элизеус быстро стал для государя «своим» — лекарем и астрологом Елисеем Бомелием.

Страшный голландец

Иван Грозный ценил лекарский дар Бомелия. Но больше всего царю нравилось умение голландца готовить особые зелья, которые быстро отправляли неугодных Ивану людей на тот свет. Елисей Бомелий был настоящим профессионалом — человек умирал точно в указанное время. Понимая, насколько ненадежна царская милость, иностранец умело плел интриги. Он постоянно поддерживал монарха в напряжении, оговаривая бояр и придворных, а также предсказывая заговоры и бунты и тут же предлагая магическую защиту.

Лекарь увлек государя и астрологией. Вместо они поднимались ночью на колокольню и до утра разговаривали о планетах и созвездиях. Царь души не чаяв в Елисее и щедро его одаривал. Вокруг же все ненавидели и боялись иностранца, который мог влиять на вспыльчивого и жестокого Ивана. Чтобы перестраховаться, бояре, купцы и даже удалые опричники делали Бомелию большие подношения, которые тот принимал без зазрения совести. Подарки царский лекарь постепенно вывозил за границу.

Бомелий жил при царе более 9 лет, став одним из самых влиятельных людей в Московии. Он стал причиной гибели сотен людей, но и его самого не миновала злая участь. В 1579 году авантюрист почувствовал, что его влияние на царя ослабевает и решил бежать. Одна из версий гласит, что Елисей, оставив в Москве жену и ребенка, переоделся в слугу и бежал в Ригу. В то время этот город был под властью польской короны.

Конец «лютого волхва»

Царь вовремя спохватился и беглеца поймали и вернули. Тот уверял, что просто хотел пополнить запасы лекарственных трав, но рассерженный государь не поверил и отдал лекаря палачам. Вторая версия гласит, что, играя с царем в шахматы, Елисей перебрал вина и напредсказывал горести и беды. Рассерженный Иван Грозный ударил его по голове кубком, после чего Бомелий несколько дней болел. Отойдя от удара он решил бежать, но по пути попался.

Сложно сказать, какой вариант был реальным. Точно известно лишь то, что смерть Елисея Бомелия была ужасной. Его бегство совпало с расследованием заговора новгородского архиепископа Леонида, и лекаря сделали участником измены. Сначала Елисея страшно пытали и процессом якобы руководил сам царевич Иван. Когда голландец, вися на дыбе, наговорил на себя с три короба, его привязали к шесту и начали поджаривать на медленном огне. Обугленного Елисея, еще живого, отнесли в темницу и бросили там умирать, на радость его недругам. Так окончил свои дни лучший лекарь Ивана Грозного, которого боялась вся Москва и называла шепотом «лютым волхвом».

После смерти Бомелиуса, его жена осталась в Москве. Она смогла вернуться в Англию благодаря ходатайству королевы Елизаветы I только после смерти Грозного при его сыне, царе Фёдоре I. Так закончилась трагическая история одного из самых загадочных и страшных людей в окружении Ивана Грозного.