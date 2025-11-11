Кошки захватили криптоферму и лишили ее владельца миллионов долларов

На одной из китайских криптоферм в автономном районе Внутренняя Монголия кошки стали причиной падения производительности. Об этом сообщает паблик StoryTime в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

© Lenta.ru

При проверке оборудования выяснилось, что причиной снижения производительности стали бездомные кошки. Они захватили майнинговый цех и устроились на теплых видеокартах, которые использовали в качестве обогревателей. Владелец предприятия, оказавшийся любителем животных, решил не прогонять кошек, а организовал для них отдельное помещение с 200 греющимися лежанками. При этом вторжение кошек привело к миллионным убыткам.

«Это мило и трогательно, но эти "лежанки" буквально стоили нам миллионов долларов», — пояснил один из работников.

Он отметил, что каждая занятая кошкой видеокарта представляла собой мощное и дорогостоящее оборудование для добычи криптовалюты. История получила широкий резонанс в социальных сетях после публикации фотографий животных, мирно спящих на компьютерных комплектующих.

Ранее житель Сингапура спас уличную кошку от поймавшего ее питона. При этом в своем посте мужчина извинился перед питоном, которого лишил ужина.