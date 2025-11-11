Чем может удивить личная жизнь маршала Жукова

Имя маршала Георгия Жукова, легендарного полководца и одного из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне, известно всем. Не является большим секретом и его боевой путь, биография в общем и целом. Однако о личной жизни Георгия Константиновича известно куда меньше. А она была довольно насыщенной.

© РИА Новости

Медсестра Мария Волохова

Первые серьезные отношения связали молодого красноармейца Жукова с медсестрой Марией Волоховой, с которой он познакомился в 1919 году в саратовском лазарете. Несмотря на пылкий роман, Гражданская война разлучила их. Когда они встретились вновь в 1923 году, Жуков уже был женат. В 1929 году у Марии родилась дочь Маргарита, однако вскоре после этого их связь прервалась.

Первая жена Александра Зуйкова

Его первой официальной супругой стала Александра Зуйкова, учительница, с которой он зарегистрировал брак в 1922 году. Их брак продлился более 40 лет, в нем родились две дочери — Эра и Элла. Однако семейная жизнь была омрачена частыми переездами и личными трагедиями, например, потерей первого ребенка. Брак был официально расторгнут в 1965 году.

Фельдшер Лидия Захарова

В военный период личная жизнь маршала также была насыщенной. Во время битвы за Москву в 1941 году он сблизился с военным фельдшером Лидией Захаровой. Их отношения, продолжавшиеся и после войны, не были оформлены официально. Захарова сопровождала Жукова в Одессу, когда он был назначен командующим военным округом. Их связь прервалась лишь с появлением в жизни маршала новой избранницы.

Военврач Галина Семенова

Ею стала Галина Семенова, военный врач, познакомившаяся с Жуковым в 1950 году в Свердловске. Несмотря на значительную разницу в возрасте, между ними возникла прочная связь. После перевода в Москву в 1953 году Галина родила ему дочь Марию. В 1965 году, после развода с Зуйковой, Жуков официально женился на Семеновой.

Их совместная жизнь оказалась недолгой и омраченной тяжелыми болезнями. В 1967 году у Галины Александровны был диагностирован рак, а в начале 1974 года скончался и сам маршал. Несмотря на завещание Жукова, в котором он просил похоронить себя рядом с женой, прах полководца был погребен у Кремлевской стены, что, впрочем, вполне соответствовало его статусу национального героя.