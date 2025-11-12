«Первобытный ужас»: что на самом деле скрывается в шотландском озере Лох-Несс

12 ноября 1933 года на шотландском озере Лох-Несс было сделано фото, на котором впервые удалось запечатлеть якобы живущее в водоёме чудовище. В то время слухи о таинственном монстре активно обсуждались, однако полученный снимок был нечётким и не смог достоверно подтвердить его существование. На сегодняшний день зафиксировано более тысячи свидетельств очевидцев, которые якобы видели чудовище, получившее прозвище Несси. Однако официальная наука не имеет ни одного неоспоримого доказательства, которое бы подтверждало это. По мнению специалистов, история Несси — это лишь некорректные трактовки привычных природных явлений, а также маркетинг, направленный на увеличение турпотока к озеру Лох-Несс.

Рассказы о монстре

Шотландское озеро Лох-Несс — крупнейший по объёму пресноводный резервуар Британских островов. Его длина — около 38 км, а ширина — 1,6 км. Достоверно установленная максимальная глубина Лох-Несс достигает 230 м. Из-за того, что ручьи несут в озеро частички торфа, цвет воды в нём имеет ржавый оттенок.

Согласно средневековым источникам, святой Колумба в VI веке н. э. спас на озере местного крестьянина от нападения какого-то монстра. Однако затем — около 1,3 тыс. лет — никаких упоминаний о таинственных существах, связанных с водоёмом, не было. И лишь во второй половине XIX столетия с озера поступило несколько свидетельств о неких «странных объектах», которые в том числе называли «саламандрой».

В ХХ веке якобы живущее в озере существо стали описывать ярче. В 1919 году некая Маргарет Кэмерон сообщила, что видела чудовище, выскочившее из леса и нырнувшее в воды озера Лох-Несс. Четыре года спустя о замеченном на берегу водоёма горбатом двухметровом животном заявил проезжавший мимо на автомобиле Альфред Круикшанк. А ещё через семь лет журналисты сообщили, что рыбаки видели в озере странный объект длиной около 6,5 м.

Однако подлинная известность пришла к мифическому монстру в 1933 году. Газета Inverness Courier в начале мая опубликовала свидетельства семьи владельцев местного отеля, заявивших, что около минуты наблюдали в озере напоминавшее кита животное. В последующие недели сообщения о встречах с монстром посыпались одно за другим. Некоторые очевидцы рассказывали о странных бороздах на поверхности воды, другие — о существе с четырьмя плавниками, сужающейся к голове шеей и рыбьим хвостом.

Джордж Спайсер объявил, что 22 июля 1933 года видел, как дорогу переползало какое-то тёмно-серое животное длиной около 7,5 м с волнистой шеей и выпуклым телом. А в августе местная жительница якобы спугнула своим криком существо, сидевшее на скале, а затем бросившееся в воду. По её словам, у чудовища были короткие и толстые ноги, заканчивавшиеся чем-то, напоминавшим свиные копыта.

12 ноября 1933 года житель Фойерса Хью Грей якобы не только увидел, но и сфотографировал существо. Однако снимок получился настолько нечётким, что разглядеть на нём что-либо было проблематично. Различные эксперты видели на фотографии кита, акулу, бревно и даже собаку с палкой в пасти.

В конце декабря того же года Малкольм Ирвин, Стэнли Клинтон и Скотт Хэй сняли на видео нечто горбатое, передвигающееся в воде, однако эта запись также не убедила научное сообщество в реальности монстра.

В начале января 1934 года мотоциклист Артур Грант якобы не только видел животное вблизи, но и пытался его преследовать. Он заявил, что у существа длинная шея с маленькой головой и сильный хвост.

В дальнейшем известный врач Кеннет Уилсон сделал наиболее чёткое фото существа, известное как «снимок доктора» или «снимок хирурга». Однако много лет спустя его сообщники признались, что эта фотография — мистификация.

В 1936 году монстра якобы одновременно наблюдали около 50 человек. Кроме того, во второй половине 1930-х было снято ещё два видео, однако и они оказались нечёткими. По мнению экспертов, в кадр могли попасть какие-то неодушевлённые предметы.

«У нас нет, в принципе, никаких убедительных доводов в пользу того, что чудовище существует. Кроме устных сообщений, никаких свидетельств, достоверно подтверждающих наличие озёрного монстра, не было. Следы на берегу оказались отпечатками лапы бегемота из сувенирного магазина. А самое известное фото «монстра» — обычная подделка», — поделился в разговоре с RT палеонтолог, популяризатор науки Ярослав Попов.

В 1940—1960-е годы многочисленные сообщения о появлении чудовища, которого журналисты прозвали Несси, продолжали поступать в прессу. «Очевидцы» рассказывали, что у него бочкообразное тело, длинная шея, маленькая голова и горбы. Но никто не смог подтвердить существование животного: ни следов его жизнедеятельности, ни качественных снимков.

В 1955 году Питер Макнаб сфотографировал какие-то горбы на воде в районе руин замка Аркарт. Изображение снова оказалось нечётким. Однако при сопоставлении размеров предполагаемого чудовища с объектами на берегу озера выяснилось, что длина монстра не менее 36 м — то есть по габаритам оно превосходило синего кита.

В 1960-е сообщений о монстре было особенно много, однако все они снова оказались практически бездоказательными. На записанном в это время видео было зафиксировано не животное, а лодка. А очередное фото подделали, использовав шест и полиэтиленовый пакет. Аналогичная ситуация наблюдалась и в последующие два десятилетия.

Эксперты, работавшие под руководством американского исследователя доктора Роберта Райнса, по итогам наблюдения за озером с помощью сонарного и фотографического оборудования получили изображение, на котором присутствовало нечто, напоминавшее ромбовидный плавник, но и это оказалось малоубедительным. По мнению оппонентов Райнса, он неправильно трактовал предметы, попадавшие в объективы его камер.

Так что же прячется в озере?

В 2003 году группа экспертов исследовала озеро с помощью 600 звукоизлучателей, но ничего так и не обнаружила. Хотя сообщений о Несси в общей сложности поступило уже более тысячи, у науки так и не появилось никаких материальных подтверждений существования чудовища.

«Если и есть в мире озеро, где точно нет никаких монстров, то это как раз Лох-Несс. Его успели изучить вдоль и поперёк. Огромное количество людей с фотоаппаратами и видеокамерами годами фиксировали каждое подозрительное движение. А если бы в озере теоретически жил какой-то сохранившийся до наших дней плезиозавр, то ему всё равно приходилось бы всплывать на поверхность, чтобы сделать вдох», — говорит Ярослав Попов.

Позже с подачи местных рыбаков в прессе разошлись слухи якобы о наличии в озере Лох-Несс огромной расщелины, однако исследования, проведённые с помощью подводного робота, опровергли эти утверждения. В 2016 году в СМИ попало сразу несколько новых историй о встречах с монстром, но все они снова оказались без убедительных подтверждений. Кроме того, у биологов в наши дни есть весомый аргумент в пользу того, что Несси — всё-таки миф.

«Что касается мифических озёрных чудовищ, то здесь всё с точки зрения современной науки достаточно просто. Зная биомассу, вес организмов, которые обитают в толще воды, можно примерно подсчитать возможную суммарную биомассу организмов, которые ими питаются. В этом плане озеро Лох-Несс — одно из самых изученных за последние 50 лет. Очень хорошо известно, сколько там фитопланктонных организмов обитает. Зная их биомассу, можно посчитать предельно возможную биомассу зоопланктонных организмов, а также предположить биомассу рыб, которые ими питаются. Можно с уверенностью сказать, что лох-несским чудовищам просто нечего было бы есть. Там хищники такого размера, как их описывают, просто не выжили бы», — отметил в беседе с RT научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

По его словам, еды в озере, возможно, хватило бы трём — пяти подобным животным. Но такого количества было бы недостаточно для существования устойчивой популяции. Для того чтобы живые существа не вырождались из-за близкородственного скрещивания, озёрных чудовищ должно быть гораздо больше.

«Ничего не дали ни проверки озера с эхолотом, ни анализы ДНК, полученной из воды. Была найдена ДНК большого количества животных, но абсолютно ничего аномального», — рассказал Ярослав Попов.

Криптозоологи предполагают, что Несси может быть реликтовым плезиозавром, однако официальная наука считает подобные утверждения неправдоподобными.

«Лох-несское чудовище часто изображают с выгнутой, как у лебедя, шеей. Но шея настоящего плезиозавра не была такой подвижной», — пояснил Попов.

Учёные уверены, что в озере нет ничего сверхъестественного.

«Практически про любое достаточно крупное озеро можно услышать, что там живёт какое-то чудовище, оттуда доносятся какие-то странные звуки, необычно бурлит вода, внезапно появляются объекты, которые затем тонут. В большинстве случаев это всё объясняется естественными процессами в озёрах. Дело в том, что в иле этих водоёмов обитает множество бактерий, которые выделяют самые разные газы. Они, в свою очередь, могут выходить со дна достаточно большими пузырями. От этого может возникать бурление воды, как будто нырнул кто-то большой. Или, например, если газы скапливаются под корой лежащего на дне бревна, оно может резко всплыть и тут же утонуть. Кажется, что что-то с длинной шеей высунулось из озера. А что касается звуков, важно понимать, что над такими ровными объектами, как озеро, звуки могут распространяться достаточно причудливо. Иногда за рёв чудовища можно принять просто далёкое эхо», — рассказал Вадим Марьинский.

Кроме того, «кандидатами на должность монстра» в разное время называли плывущих по озеру оленей, выдр, тюленей или крупных угрей. Тем не менее время от времени от местных жителей продолжают поступать сообщения о встречах с Несси.