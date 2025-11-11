Пистолет Ворошилова: зачем чекисты тайно подменили там патроны

В середине 1960-х годов сотрудники КГБ провели секретную операцию на даче маршала Климента Ворошилова. Её целью была тайная замена боевых патронов в его личном пистолете на холостые. Причиной для таких крайних мер стало тревожное сообщение от обслуживающего персонала.

© РИА Новости

Личная трагедия маршала

Этот период был одним из самых сложных в жизни Ворошилова. В 1959 году он похоронил свою супругу, Голду Давидовну, которая была его верной спутницей на протяжении десятилетий, включая годы Гражданской войны. Её смерть стала для маршала тяжелейшим ударом. Ситуацию усугубляло одиночество: своих детей у пары не было, а приёмный сын Пётр, несмотря на регулярные визиты, не мог заполнить внезапно образовавшуюся в жизни маршала пустоту. Отставка с высоких постов и вывод из состава ЦК КПСС лишь углубляли депрессию и чувство ненужности.

Тревожный сигнал

Неожиданным поводом для вмешательства чекистов стал сигнал от сестры-хозяйки дачи в Крыму, где отдыхал Ворошилов. Случайно заглянув в его спальню, она увидела маршала, сидящего на кровати с пистолетом в руках. Доподлинно неизвестно, раздумывал ли Ворошилов в тот момент над добровольным уходом из жизни или просто по привычке проверял оружие. Тем не менее женщина, подумав самое плохое, немедленно доложила об этом коменданту. Тот, в свою очередь, проинформировал органы госбезопасности.

Секретная операция КГБ

Опасаясь возможной попытки самоубийства, руководство 9-го отдела КГБ, отвечавшего за охрану правительственных объектов, приняло решение о подмене патронов. Как отмечается в исторических источниках, холостые патроны доставили фельдсвязью, а сама операция не доставила особых хлопот: Ворошилов хранил пистолет не в сейфе, а под подушкой.

Возможно, эта предосторожность спасла жизнь маршалу. Климент Ворошилов скончался пять лет спустя, в 1969 году, в возрасте 88 лет, от естественных причин. К тому времени его здоровье было серьёзно подорвано: он с трудом передвигался без посторонней помощи, а последние годы жизни были омрачены затяжной депрессией и болезнями. Трагическое сочетание личного горя и утраты статуса, вероятно, и подтолкнуло его к отчаянным мыслям. К счастью, смерть тогда удалось отсрочить.