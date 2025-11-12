Деревяшка с «хвостом»: как случайная ошибка покорила мир

Компьютерная мышь настолько уже привычная для нас, что кажется, будто была всегда. Но на самом деле она появилась в результате случайной ошибки. В 1960-х в Стэнфордском институте Дуглас Энгельбарт с командой работали над системой, которая должна была усилить человеческий интеллект. В рамках этого проекта инженер Уильям Инглиш собрал невзрачный деревянный брусок с двумя дисками внутри. А торчащий провод кто-то в лаборатории обозвал «хвостом» — так и прилипло: «мышь».

Когда в 1968 году Энгельбарт устроил легендарную презентацию, он показал миру гипертекст, видеосвязь и совместную работу с файлами. На этом фоне скромный деревянный манипулятор просто потерялся. Его почти не заметили. Более того даже сам создатель не видел в нем ничего революционного.

Xerox попыталась запустить мышь в продажу в 1981-м, но провалилась: устройство стоило безумные $400. Все изменилось, когда Стив Джобс, побывав в исследовательском центре Xerox, разглядел в этой безделушке потенциал. Он дал задание инженерам Apple сделать простой и дешевый аналог. Так появилась однокнопочная мышь для компьютеров Lisa, а затем и для Macintosh. С них все и началось.

Конструкция мыши за десятилетия изрядно эволюционировала. Сначала были механические колесики, потом — шарик, который вечно забивался грязью. Позже пришла оптика, а за ней — лазерные сенсоры, способные работать почти на любой поверхности. Менялись и способы подключения: от громоздких спецпортов к универсальному USB, а потом и к беспроводной связи, поясняет автор канала «».

Почему же мышь «выжила» среди альтернатив вроде трекболов или световых перьев? Все просто: она оказалась эргономичнее. Рука на ней не устает даже после многочасовой работы. А возможность в любой момент оторвать мышь от стола и переставить оказалась практичнее возможностей более навороченных конкурентов.

А что дальше? Скорее всего, мышь окончательно избавится от проводов, а со временем научится подстраиваться под пользователя. Будет менять чувствительность под задачи, а также распознавать усталость кисти. В перспективе ее могут заменить интерфейсы, управляемые жестами, особенно в дополненной реальности.