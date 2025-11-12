Народные приметы на 13 ноября: что нельзя делать в этот день

Наши предки отмечали праздник рыбака.

Землевладельцы переводили курочек в предзимние клетушки. В этот день утепляли курятники или строили специальные сарайчики, куда птицы смогут спрятаться в непогоду и холода.

По народным приметам, в эту пору обязательно нужно высыпаться. Иначе можно скоро заболеть.

13 ноября не рекомендуется просить знакомых, близких и друзей помочь с трудоустройством — новое рабочее место не принесет финансовой стабильности.

Нельзя рыбакам с кем-либо конфликтовать — ссоры могут привести к плохому улову на 40 дней.

Не разрешается поднимать оторвавшуюся от одежды и упавшую на землю пуговицу — она указывает на сглаз.

Не стоит общаться с незнакомыми людьми — негативная энергетика легко может передаться собеседнику.

Нельзя есть мясо животных — к трудностям и проблемам.

Нельзя тратить найденные деньги на себя — их нужно отдать нуждающимся, считали наши предки.