Почему в январе 1995 года мир оказался на грани ядерной катастрофы

25 января 1995 года мир незримо оказался на грани ядерной катастрофы. Российские радары засекли пуск с территории Норвегии. Все указывало на начало атаки: траектория и характеристики цели были похожи на американскую баллистическую ракету «Трайдент». В этот день Борис Ельцин впервые воспользовался своим «ядерным чемоданчиком». Лишь чудом апокалипсиса не случилось.

На пульте СПРН — цель № 1

Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) сработала безупречно. Ракета, стартовавшая с острова Аннея, была «поймана» сразу. Как позже с гордостью заявил сам Ельцин: «Военным, безусловно, надо сказать спасибо. За высокую боеготовность».

Но за этими словами скрывалась страшная реальность. В Кремле начался экстренный сеанс связи с военными советниками. Впервые в истории России был активирован президентский «ядерный чемоданчик». Мир стоял в шаге от обмена ядерными ударами, ведь запуск «Трайдента» мог быть первым актом массированного нападения.

Развязка

Когда напряжение достигло пика, выяснилась шокирующая правда. Запущенный объект оказался не боевой ракетой, а самой большой в мире метеорологической ракетой Black Brant XII. Норвежские и американские ученые запустили ее для изучения... северного сияния.

Возник закономерный вопрос: как научный пуск едва не спровоцировал глобальную войну?

Закулисные игры

Расследование показало еще более невероятные детали. Оказалось, что Россия была официально уведомлена Норвегией о предстоящем запуске за три недели до события. Телеграмма за номером 1348 из Осло лежала в московских канцеляриях. Ситуация была штатной, и военное руководство страны было в курсе.

Так почему же тогда Ельцин схватился за «ядерный чемоданчик»? По одной из версий, изложенной военным журналистом Виктором Баранец, это был хорошо спланированный спектакль.

В январе 1995 года российская армия терпела неудачи в Чечне, и доверие президента к генералам было подорвано.

Военачальники, потерявшие доверие, решили реабилитироваться в глазах лидера страны, показав, что армия находится в полной боеготовности. Так и возникла идея с норвежской метеорологической ракетой. Неоценимую помощь в этом военным оказали средства массовой информации, раздувшие скандал. Ельцин же лишь похвалил своих подчиненных. Цель была достигнута.