Как «Генерал Штурм» изменил законы войны

В истории Сталинградской битвы есть множество героев, но лишь единицы смогли кардинально изменить саму тактику ведения войны. Таким новатором стал Василий Чуйков — командующий 62-й армией, который превратил хаос уличных боев в отлаженную систему, сломавшую хребет вермахту.

Нестандартный командир

Еще в 1938 году учения под руководством Чуйкова отличались нешаблонными решениями. Он отрабатывал тактику «прижиматься к линии огня» — атаковать сразу после артобстрела, пока противник не опомнился. Тогда это вызывало скептицизм у коллег, но в Сталинграде именно этот прием стал одним из ключей к успеху.

Чуйков лично летал на разведку и требовал от подчиненных досконального знания обстановки. Его принцип: «В уличном бою солдаты — сами себе генералы» — стал руководством к действию. Он доверял бойцам на передовой, поощряя инициативу в условиях, когда штабное командование было невозможно.

Революция в тактике

Главным новшеством Чуйкова стало создание мобильных штурмовых групп. Классическое правило «3-5 нападающих на одного обороняющегося» в городе не работало.

Городской бой имел свои особенности. Показателем активной обороны служат атаки и контрудары. При таком способе ведения боя войска несли большие потери. Опытным путем выяснилось, что мелкие подразделения проникали на глубину обороны противника гораздо эффективнее, однако они не могли справиться с подавлением огневых точек.

В газете «Сталинское знамя» (2.01.1943 г.) Маршал СССР, дважды Герой Советского Союза В. И. Чуйков в статье «Штурмовая группа – главное звено городского боя» подробно описывал новое слово в тактике. Природа войны в городских условиях определяет состав штурмовых групп. Они должны уметь вести ближний бой, с короткими ударами, быстрыми и дерзкими действиями.

Оптимальный состав мелкой группы пехоты – 3-5 человек. Это подходит для случаев, когда у противника разобщенная оборона, что бывает, когда город захвачен еще не полностью. Мелкие группы способны действовать самостоятельно, без связи с основным подразделением, но вместе с тем являясь острием спланированного удара. Численность групп не имеет принципиального значения.

Примером такой удачной операции был штурм «Дома железнодорожников» в Сталинграде. Немецкая оборона была сметена тремя труппами, имевшими в своем составе 6-8 человек. Но их боевой прорыв обеспечивался 82-мя различными военспецами.

Штурмовые группы состояли из трех частей:

• Первая – собственно штурмовая группа, идущая в бой с легким оружием и гранатами;

• После подачи сигнала: «Ворвался!» вслед всегда устремлялась с разных точек группа закрепления, разбитая на множество подгрупп. Члены этой группы были вооружены тяжелой техникой – пулеметам, минометами, ПТО, взрывчаткой. В состав группы закрепления обязательно входили снайперы, саперы и бойцы, умеющие эффективно уничтожать противника;

• Третья группа, резервная, ждет своего часа. Она может быть использована для усиления либо пополнения двух предыдущих групп.

Главными факторами в основе успешных действий штурмовых групп являлись внезапность и время. Штурм рассчитывался поминутно и до мелочей. Прежде чем ворваться куда-либо, следовало изучить объект в деталях и разработать план штурма. Начало атаки следовало в то время, когда немцы менее всего склонны были ждать ее. Фактору внезапности отводилось огромное значение.

Штурмовые группы 62-й армии оборонялись и наступали, освобождая дом за домом. Зачистка города не выглядела как значительное продвижение вперед, но немцы уже не атаковали, а топтались на месте, пытаясь удерживать занятые позиции и не помышляя о дальнейшем наступлении. Психологически Чуйкову удалось победить немцев еще в середине октября 1942 г.

Многое из практики бойцов 62-й армии, отработанное в ходе боев в Сталинграде, использовалось и далее при борьбе с гитлеровскими захватчиками. Именно благодаря тактике штурмовых групп с 6 по 9 апреля был проведен штурм Кенигсберга. Эта крепость 850 лет была неприступна и считалась главной твердыней Восточной Пруссии — родины германского милитаризма. Группы красноармейцев смели немецкую оборону за 3 дня. Потери РККА составили 3 700 человек убитыми, в то время как немцы потеряли 42 000 солдат только погибшими, а ещё 92 000 солдат попали в плен. Военный гений Чуйкова сломал законы войны: обороняющиеся потеряли в 10 раз больше атакующих.