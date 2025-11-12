Ледники ни при чем: неандертальцы не погибли, а просто «растворились»

Над загадкой, почему исчезли неандертальцы, наука бьется уже много лет. С появлением все новых методов исследований портфель версий постоянно пополняется. Так, в список "обвиняемых" уже попали обледенение почти всей Земли, ослабление магнитного поля планеты и массовые эпидемии. И все же самой популярной остается версия, что неандертальцы были истреблены Homo sapiens в жесткой борьбе за существование. Новое исследование, в котором были применены самые современные математические модели, предлагает неожиданное объяснение - неандертальцы просто "растворились", вступая в связи с нашими предками.

Ученые исследовали, как на протяжении десятков тысяч лет менялись гены в популяциях доисторических людей. Главный вывод математических вычислений: неандертальцы исчезли не внезапно, не были вытеснены или вымерли, а, напротив, постоянно переплетались и скрещивались с нашими предками. Правда, они оставили в геноме современного человека свой след - около 2%.

Причем, след очень полезный. По мнению ученых, он, возможно, дает нам повышенную стойкость к действию вируса гриппа, лихорадки Денге, гепатита С, а также ВИЧ. Эти участки ДНК неандертальцев помогли пришедшим в Европу из Африки нашим предкам быстро приспособиться к жизни на новых территориях и избежать массовых эпидемий.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.