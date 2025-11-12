Вскрытие могилы Ивана Грозного: что так удивило советских ученых

В 1963 году в подземельях Архангельского собора Кремля произошло событие, которого ждали столетиями: ученые вскрыли гробницу Ивана Грозного. Под каменной плитой их ждали не только останки самого загадочного царя России, но и настоящие исторические детективы, не раскрытые до сих пор.

© Русская семерка

Странности погребения

Первое, что поразило исследователей — положение тела. Руки царя были неестественно согнуты: одна у лица, другая на груди. Левая стопа оказалась разрушена.

Объяснения нашлись быстро: в XIX веке грабитель пробил свод склепа (края пролома были закопчены свечой) и, потревожив кости, скрылся. А странная поза рук, возможно, объяснялась сползанием останков вправо — замеры показали легкий наклон самой гробницы.

Но были и другие версии. Некоторые историки предположили, что в руке царя могла быть «разрешительная грамота» об отпущении грехов. А сторонники канонизации Грозного и вовсе заявили, что гробницу уже вскрывали для обретения мощей.

Скелет старика с зубами юноши

Антрополог Михаил Герасимов, вскрывший захоронение, столкнулся с парадоксом.

Всё тело покрывали остеофиты — костные наросты, свидетельствующие о тяжелейшем артрите. 53-летний царь последние годы жизни, судя по всему, не мог нормально двигаться.

Состояние зубов было идеальным для его возраста. Ученые выдвинули невероятное предположение: молочные зубы у Грозного сохранялись до 35-40 лет, что и спасло коренные от износа.

Это несоответствие породило самую фантастическую версию: а тот ли человек лежит в гробу?

«Царь-самозванец»

Помимо этих объяснений, были выдвинуты и более экстравагантные теории.

Сторонники канонизации Ивана Грозного – есть и такие – считают, что саркофаг уже вскрывали, и не ради воровства, а с вполне благочестивыми целями. Церковный историк Голубинский писал, что вроде бы Иван Васильевич почитался в лике местночтимых святых, в связи с чем имело место «обретение» его мощей, то есть вскрытие гробницы. Именно с этим событием сторонники канонизации Грозного связывают изменение положения рук покойного самодержца.

Еще одна теория основана на тезисе «царь не настоящий!». Ее сторонники полагают, что настоящий Иван Васильевич – покоритель Казани и Астрахани, реформатор и воин – умер около 1560 года, примерно тогда же, когда умерла его первая жена Анастасия, которая была отравлена. Вместо него до самого 1584 года на троне был самозванец – психопат и садист. А в гробнице покоится некий «микс» из останков сразу двух людей – умершего молодым Ивана Васильевича, и какого-то старого проходимца, царствовавшего от его имени.

Вскрывая гробницу Ивана Васильевича, ученые надеялись пролить свет на причины его смерти. С этой целью был сделан подробный химический анализ состава костей. Он показал повышенное содержание ртути и мышьяка.

На первый взгляд, это согласуется с теорией, возникшей еще в XVII веке – Ивана Грозного отравили. Однако, современные исследователи, в том числе, историк С. Головкин, автор статьи «Иван Грозный был отравлен?» считают, что речь о том, что Иван Васильевич одноразово получил порцию яда, идти не может. Состояние костяка таково, что разумнее предположить многолетнее воздействие какими-то составами, содержащими ртуть и другие тяжелые металлы. Объяснение этому странному феномену Головкин дает такое: царя лечили, как тогда было принято, составами, содержащими ртуть.

Несмотря на то, что Герасимов в свое время отрицал наличие на останках Грозного следов сифилиса, Головкин настаивает именно на таком диагнозе. Он вполне соответствует образу жизни государя, неоднократно описанному современниками, а также тем самым остеофитам, которые возникают, в том числе, из-за прогрессирующего сифилиса. А сифилис вплоть до XIX века лечили ртутью.

Таким образом, версия убийства царя в настоящее время остается гипотезой.