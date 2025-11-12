Поход в спортзал обогатил мужчину на 12 миллионов рублей

В США мужчина из штата Мэриленд купил лотерейные билеты Powerball и Mega Millions во время похода в спортзал и разбогател на 150 тысяч долларов (12,2 миллиона рублей). Об этом сообщает UPI.

Житель округа Принс-Джорджес направлялся домой после тренировки 16 октября, когда решил сыграть в лотерею. Он заехал в ближайший продуктовый магазин и купил два разных билета. Вскоре выяснилось, что билет Powerball принес ему крупную сумму. «Я поверить не мог, когда увидел сумму 150 тысяч долларов. Я даже позвонил жене, которая ждала меня внизу, потому что это было что-то невероятное», — рассказал счастливчик.

Он добавил, что собирается приберечь неожиданный выигрыш, чтобы потратить его во время следующих праздников.