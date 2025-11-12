Сколько раньше уходило патронов, чтобы поразить одного солдата

В голливудских боевиках солдаты бесстрашно бегут в атаку под шквальным огнем. Но реальная война — это не кино. Исторические данные шокируют: чтобы убить одного вражеского солдата, требуется от 7 000 до 250 000 патронов. В чем причина этой невероятной «неэффективности»?

Главный секрет

Еще во Вторую мировую войну исследования показали шокирующий факт: только 20% солдат были готовы без колебаний стрелять по противнику. Остальные делали это неохотно, часто лишь под давлением командиров.

Это не трусость — это глубинная психологическая особенность. Для обычного человека, вчерашнего студента или рабочего, убить незнакомца — противоестественно. Его мозг ищет способы избежать смертоубийства: стрелять поверх голов, делать вид, что перезаряжается, целиться в неживые объекты

Даже во Вьетнаме, где американское командование добилось 95% участия в стрельбе, лишь 10% солдат вели прицельный огонь.

Статистика поражения

Если для поражения одного солдата противника обычно бойцом расходуется около 10 тысяч патронов (а в некоторых случаях и 25 тысяч, и 500 тысяч…), то снайперу достаточно одного выстрела (точнее, по статистике — 1,3 – 1,5 пули). Например в Корейской войне (1950–1953 гг.) войска ООН делали по 50 тысяч выстрелов для уничтожения одного противника. Во Вьетнаме (1965–1973 гг..) американские солдаты тратили по 200 тысяч патронов. Советские в Афганистане (1979–1989 гг..) — по одним данным 50 тысяч, по другим — все 250 тысяч.

Парадокс: с развитием оружия точность растет, но эффективность падает. Почему?

Попал или не попал — не проблема статистики

Кажется, что такие данные – что-то из разряда фантастики. Однако, с одной стороны, нужно понимать, что подобные подсчёты ведутся в достаточно небрежной форме: количество поставленных в войска патронов просто делят на число убитых и получают усреднённый показатель.

Например, согласно справочнику «Артиллерийское снабжение в Великой Отечественной войне», в 1942 году в советские войска было поставлено порядка трёх миллиардов винтовочных патронов. Потери вермахта в этом же году составили почти 507 тысяч человек — выходит, что на каждого убитого было потрачено около шести тысяч патронов. В 1943 показатель получается чуть ближе к усреднённому: в Красную армию поставили семь миллиардов винтовочных, пистолетных и револьверных патронов, а потери составили чуть более 700 тысяч человек — итого уже по десять тысяч на одного убитого.

Такая методика, понятно, вообще не учитывает снаряды, потерянные, испорченные, захваченные или каким-либо ещё способом использованные не по назначению. Однако на одну только неточность подсчётов списывать «транжирство» солдат, естественно, нельзя.

Огромное значение играют условия, в которых бойцам приходится воевать. Наиболее «дорогие», в плане числа патронов, затраченных на одного убитого, войны в Корее и Вьетнаме велись в непроглядных азиатских джунглях, в Афганистане — в гористой местности, где также было полно естественных прикрытий, а огонь вёлся в основном с дальних расстояний. Вести точную, прицельную стрельбу в таких условиях стрельбу тяжело – проще палить в сторону противника, в надежде на удачу.

Ко всему прочему, опять же, далеко не все бойцы, как показывали исследования, стремились поразить цель. Так, специалисты по итогам войны во Вьетнаме выяснили, что лишь 10 процентов американских солдат вели прицельный огонь. И это при том, что военному командованию США в том конфликте удалось довести долю стреляющих, а не имитирующих бой, военнослужащих до 95 процентов.

Все эти факторы вместе и приводят к достаточно печальной статистике. Впрочем, есть надежда, что со временем она изменится — в лучшем случае, реальные войны сойдут на нет, в худшем — воевать будут только специально обученные профессионалы.