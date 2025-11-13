Всемирный день доброты: какие праздники отмечают 13 ноября

13 ноября — Всемирный день доброты. Именно в это время в 1998 году в Токио открылась первая конференция Всемирного движения за доброту. Организация объединяет всех волонтеров и добровольцев, которые из года в год помогают людям и вдохновляют их на позитивные поступки.

Еще в этот четверг – Международный день слепых. Дата приурочена ко дню рождения (13 ноября 1745 года) известного педагога Валентина Гаюи. Он родился во Франции и основал в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых. Главная цель праздника — привлечь внимание широкой общественности к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации.

А в народном и церковном календарях – Спиридон и Никодим. Раньше в эту пору было принято переводить кур в зимние закуты, а также выбирать птицу на убой. Еще люди готовили разные блюда из курятины. Дату особенно отмечали рыболовы и охотники.

Также 13 ноября – День фейерверкера и Всемирный день качества.