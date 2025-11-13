«Неведомая сила»: почему много лет никто не может разгадать тайну гибели туристов

В августе 1993 года спасатели нашли тела шести погибших туристов. Они были на горном склоне недалеко от озера Байкал. Из всей группы выжить смогла только одна девушка. Ей было 17 лет. Однако её рассказы о случившемся не поддавались объяснению, а ситуация не прояснилась даже спустя три десятилетия.

Обычно, отмечают спасатели, в горной местности трагедии случаются из-за неосторожности самих альпинистов. Срыв со скалы, смерть от переохлаждения или схода лавины — исход предсказуем и очевиден.

Однако бывают ситуации, когда случившееся не поддаётся логике. К примеру, в 1959 году на одном из склонов Северного Урала девять опытных туристов разрезали палатку и выбежали из неё на тридцатиградусный мороз. Они убегали без снаряжения и тёплых вещей. Их тела обнаружили в километре от стоянки. «Неведомая сила», как отметили в итоге следователи, стала причиной такого поведения туристов. Споры об их гибели не стихают до сих пор.

В 2013 году туристы и вовсе пропали. На Кольском полуострове, куда они отправились, нашли лишь снаряжение и рюкзаки. Самих людей след пропал. Поисково-спасательные операции не принесли результатов и не смогли прояснить ситуацию. Месяцы усилий породили ещё больше вопросов, ответов на которые нет и по сей день.

Простой маршрут

Однако из всех этих событий выбивается одно, не менее загадочное. Произошло всё в августе 1993 года. Группа туристов из семи человек отправилась на хребет Хамар-Дабан, который находится недалеко от Байкала.

Самая высокая точка — всего 2300 метров. Летом там часто можно встретить семьи с детьми. Маршрут простой и относительно безопасный, а местность поражает своей красотой.

2 августа 1993 года под руководством мастера спорта СССР Людмилы Коровиной группа отправилась в путь. Самому младшему было всего 15 лет, а старшему — 24.

План был простым: пройти около 70 километров по горам и встреться с другой командой. Там находилась дочь Коровиной, поэтому маршруты были заранее согласованы с учётом времени на отдых и путь.

Стоит отметить, что опыт у альпинистов имелся, а тропа была уже изучена. На основе этого туристы взяли необходимое снаряжение, запас провианта и проверили прогноз погоды. Вернуться домой они планировали через 12 дней.

Всё пошло не по плану

Однако в самом начале пути начались первые трудности. В те времена прогноз погоды часто был неточным: горная местность до сих пор поражает резкой сменой погоды.

Едва ступив на маршрут, группа попала под ливень. Три дня они шли под дождём, температура воздуха падала до +5 градусов, а временами даже выпадал снег.

Однако погода не смогла помешать планам команды: за три дня они преодолели намеченное расстояние, а вечером 13 августа смогли достигнуть конечной точки.

Путь почти был пройден. Оставалось лишь переждать ночь и вернуться домой. Однако Коровина приняла решение, которое три десятилетия будут обсуждать и обыватели, и опытные туристы.

Инструктор решила разбить лагерь на голом склоне горы Ретранслятор. При этом всего в нескольких десятках метров располагалась оборудованная стоянка для туристов с запасом дров и закрытая от ветра лесным массивом.

Но инструктор решила оставаться здесь. Продуваемый открытый участок не позволил туристам даже развести костёр. Несмотря на это, ночь прошла спокойно, а утром начался настоящий кошмар.

14 августа рассвет сопровождался ненастной погодой. Ветер был такой силы, что легко вырывал колышки палаток, вбитые в плотный грунт. Когда Коровина отдала приказ немедленно спускаться к лесу, 23-летний турист Александр Крысин вдруг упал.

Он с 12 лет занимался альпинизмом, жил горами и не мог представить свою жизнь без экспедиций. Когда товарищи подбежали к нему, перед их взором предстала страшная картина: из носа и ушей Александра шла кровь. Он не мог подняться на ноги.

Оставив его ждать помощи, остальные спешно начали спускаться вниз. Семнадцатилетняя Валя Уточенко начала успокаивать впавшую в панику Вику Зайцеву. Однако девушка не реагировала на слова и начала нападать на товарищей, кусая их.

А ниже творилось невообразимое: кто-то бился головой о камни, кто-то пытался забраться в промокший спальный мешок или катался по земле, корчась от сильных судорог. Прозябшие от холодного ветра туристы начали сбрасывать с себя одежду. Валентина, видя это, пыталась помочь друзьям, но её не слышали.

Людмила Коровина и самый младший участник похода лежали неподалёку без сознания.

Понимая, что помочь никому она не сможет, Валя собрала снаряжение и спустилась к лесу. Ночь она провела в одиночестве, прислушиваясь к каждому шороху. Она думала, что кто-то из товарищей придёт в себя и начнёт искать лагерь, но никто так и не пришёл.

Наутро она увидела, что все шестеро мертвы.

Одна в горах

Собрав остатки провианта и забрав карту местности, девушка начала искать выход. Несколько дней она провела одна в горном лесу. В какой-то момент она заметила линию электропередач, но вместо выхода к цивилизации нашла лишь заброшенную подстанцию.

Тогда она вышла к берегу реки, где расположилась на ночлег. В темноте она пустила сигнальную ракету. Утром её ждало спасение. Сплавлявшиеся по реке туристы помогли Вале.

Лишь 24 августа спасатели смогли обнаружить тела остальных участников злополучного похода. Изначально они искали другую пропавшую группу, и находка их сильно удивила.

Версии произошедшего

Изучив все обстоятельства таинственной гибели туристов, следователи пришли к заключению: на обычное переохлаждение это непохоже, ведь тогда погибли бы все члены группы.

Некоторые отметили, что причиной гибели могла стать острая горная болезнь, но туристы ночевали на высоте 1800 метров, что для таких проблем очень маловероятно.

Третьей версией стало химическое отравление. Специалисты предположили, что воздушные массы и дожди могли принести токсины из Китая. Это объясняло агрессию, галлюцинации и странное поведение участников похода. Но тогда почему Валентина, которая дышала тем же воздухом, осталась цела и невредима? Также не подтвердилась версия с отравлением родиолой розовой, которую нашли в рюкзаке Коровиной. Местные жители заявили: духи могли прогневаться на туристов из-за сорванного растения. Но и эта версия не помогла следователям.

Турист Владимир Борзенков выдвинул ещё одну теорию: причиной странного поведения погибших могли стать низкочастотные звуковые колебания. Их невозможно услышать, но тело реагирует крайне жёстко.

Десятки вопросов, но ни одного ответа. Сама Валентина спустя три десятилетия отказывается давать интервью и отвечать на одни и те же вопросы. Возможно, она сама не поняла, что видела, а, может быть, видела то, о чём просто не может рассказать. В итоге женщина перестала общаться с журналистами и исчезла, сменив место жительства.

Тайна гор Хамар-Дабана до сих пор будоражит умы исследователей и туристов, так и не узнавших, что именно случилось летним днём на горе Ретранслятор.