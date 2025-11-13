Санаторий-призрак требуют взять под охрану

Включить руины Речкуновского санатория в единой госреестр объектов культурного наследия требуют архитекторы России. В общественной организации заявили о необходимости наказать виновных в разрушении санатория.

© Соцсети

Союз архитекторов России направил письмо губернатору Новосибирской области с просьбой взять под защиту первый корпус Речкуновского санатория. Романтичные развалины в стиле советского монументального классицизма, затерянные в сосновом бору, уже стали излюбленной локацией для фотосессий. В коридорах советской здравницы даже снял клип Дима Билан. Между тем, само здание с колоннами и парадной лестницей уже находится под угрозой полного уничтожения.

«На момент визуального осмотра объекта и фотофиксации эксперт констатирует, что в результате ненадлежащей эксплуатации собственником здания был полностью утрачен исторический облик объекта: полностью разрушены конструкции парадной лестницы, утрачены лоджии по обеим сторонам центрального ризалита, архитектурно-художественное оформление на большей площади фасадов и подлинная отделка интерьеров», – сообщают в акте историко-культурной экспертизы, которая была проведена ровно год назад, осенью 2024 года.

Искусствовед Владимир Авдеев, который проводил экспертизу, заявил, что даже сфотографировать корпус санатория сейчас можно только фрагментарно – здание заросло деревьями и кустарниками.

При этом руины Речкуновского санатория до сих пор имеют историко-культурную, мемориальную и архитектурную ценность, считают в новосибирском отделении ВООПИК.

«До настоящего времени к объекту (частично разрушенному теперь вандалами) приезжают туристы и фоторепортеры благодаря его затейливой архитектуре и пропорциональной композиции структурных элементов», – отмечают в письме Союза архитекторов России в адрес губернатора. Общественная организация настаивает на сохранении выявленного объекта культурного значения в сосновом бору под Новосибирском.

«Союз архитекторов России просит Вас, уважаемый Андрей Александрович, в возможно короткие сроки, силами Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, провести мероприятия по защите выявленного памятника, подготовить документы по регистрации в ЕГР ОКН «Здания первого корпуса Речкуновского санатория» в качестве объекта культурного наследия регионального значения, а также организовать следственные действия в отношении виновных в частичном его разрушении и их наказании», – сказано в письмо архитекторов.

Напомним, санаторий в сосновом бору на берегу Берди построили в 1950-х годах, в здравницу приезжали лечиться со всех концов страны. «В санатории прекрасная биохимическая лаборатория. А какая водолечебница! Каких только ванн здесь нет: хвойные, жемчужные, сероводородные, всевозможные комбинированные. Есть и различные души, и опытные массажисты, и физиолечение», - писали читатели газеты «Вечерний Новосибирск» еще в самом начале 2000-х годов. Но уже в 2004 году санаторий признали банкротом, а в 2021 выставили на продажу.

В 2024 году стало известно о проекте строительства курортно-оздоровительного комплекса «Речкуновский». Проект получил льготный госкредит, , общий объем инвестиций составит порядка 9 миллиардов рублей.

Как пояснили VN.ru в корпорации развития региона, новый курортно-оздоровительный комплекс будет построен в Речкуновской зоне отдыха, но речь о восстановлении исторических зданий советского санатория «Речкуновка» не идет.